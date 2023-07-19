Binance, piyasa emri işlemlerini durdurdu

Kriptopara borsası Binance, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, tüm spot ve ikili işlem çiftleri için bazı piyasa emri işlevlerini geçici olarak durdurduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Teknik sorunlar nedeniyle, tüm spot ve ikili işlem çiftleri için bazı piyasa emri işlevlerini geçici olarak duraklattık. Bu, piyasa emirlerinin işlem çiftlerinde yerine getirilememesine neden olabilir" dedi.