Bitcoin 102 bin doların üzerine çıktı

Bitcoin fiyatı bugün en yüksek 102 bin 712 doları görmesinin ardından 101 bin 749 seviyesinde hareket ediyor.

Bitcoin fiyatı ay başından bu yana yüzde 8,7, son 3 ayda yüzde 61,6 yükseldi.

Yükselişin nedeni ne?

CryptosRus'un sunucusu George Tung, bu artışı Wall Street'in yıl sonu kar elde etme, vergi toplama ve portföy yeniden dengelemesinin ardından piyasada yenilenen coşkuya bağladı.

Tung ayrıca, bu ayın sonunda yemin ederek kripto dünyasında önemli gelişmelere zemin hazırlayacak olan Başkan Trump'ın kripto yanlısı politikalarının etkisinin de altını çizdi.

Tung, "Temelde bitcoin için hiçbir şey değişmedi. Wall Street'ten gelen satışlar sona erdi" dedi.

Tung, geçtiğimiz cuma günü yaklaşık bir milyar dolarlık giriş olduğunu ve bunun da Bitcoin'in yörüngesine olan güvenin tazelendiğinin altını çizdiğini belirtti.