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Kripto paralara sermaye girişi 9 haftadır sürüyor

Dijital varlık yatırım ürünleri geçen hafta 1,9 milyar dolar giriş yaşandı.

Haber Merkezi
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Kripto paralara sermaye girişi 9 haftadır sürüyor
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Son 9 haftadır sermaye girişi gerçekleşen dijital varlık yatırım ürünlerine yıl başından bu yana toplam 13,2 milyar dolarlık rekor giriş gerçekleşti.

Bitcoin'e geçen hafta 1,3 milyar dolar giriş gerçekleşirken, Ethereum şubat ayından bu yana en güçlü girişi olan 583 milyon dolar girişi gördü.

Geçtiğimiz hafta XRP 11,8 milyon dolar yatırım çekebildi.

Bölgesel olarak, yatırımcı duyarlılığı büyük ölçüde olumluydu. ABD 1,9 milyar dolarlık girişle başı çekerken, onu sırasıyla 20,7 milyon dolar, 39,2 milyon dolar ve 12,1 milyon dolarlık girişlerle İsviçre, Almanya ve Kanada takip etti. Buna karşılık, Hong Kong ve Brezilya sırasıyla 56,8 milyon dolar ve 8,5 milyon dolar çıkış yaşandı.

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