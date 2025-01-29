Bitcoin Avrupa’da ilk kez bir Merkez Bankası rezervine girecek!

Financial Times ile yaptığı röportajda, Çek Merkez Bankası Başkanı (CNB) Ales Michl, merkez bankasının yönetim kuruluna Bitcoin'e yatırım yapma planını sunacağını açıkladı.

Teklif onaylanırsa, bankanın 140 milyar Euro olan rezervlerinin yüzde 5'ine kadar Bitcoin tutulabilir. Michl "Varlıklarımızın çeşitlendirilmesi için Bitcoin iyi görünüyor” dedi.

Michl ayrıca bankanın gelecek hafta faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesinin "çok muhtemel" olduğunu söylerken, Bitcoin'in “aşırı” oynaklığı kabul ederek BlackRock gibi büyük finans kuruluşlarının Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) çıkardığını hatırlattı.

Alternatif yatırım

ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto para sektörüne yönelik olumlu yaklaşımı ile kripto yatırımcılarının etkisinin önemine vurgu yapılan konuşmada, CNB Başkanı Bitcoin'in Trump'ın desteği olmadan bile yükseliş trendinde olacağını, çünkü birçok insan için alternatif bir yatırım olduğunu ekledi.

CNB’nin rezervlerinin yüzde 22’si hisse senedi olarak tutulurken, Michl, bu oranın gelecek üç yıl içinde yüzde 50’ye çıkmasını ve ABD hisselerinin payının da yüzde 30’dan yüzde 50’ye yükselmesini hedefliyor.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel’in Euro’ya geçiş savunmasına karşın, CNB Başkanı Michl bu fikre karşı çıktı. Pavel, "Maaşlarımızın Almanya’daki gibi Euro ile ödenmesi refahımızı artırır” derken, "Bağımsız para politikasına sahip olmak bizim için enflasyonla mücadelede daha iyi bir seçenek" diye belirtti.