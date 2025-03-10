Bitcoin risk eğilimiyle düştü!

Zaye Capital Markets analisti Naeem Aslam, kripto para birimlerinin ABD'deki düzenleme belirsizliği ve yaygın riskten kaçınma eğiliminin baskısı altında kalmasıyla Bitcoin'in düştüğünü söyledi.

Cuma günü Beyaz Saray'da düzenlenen bir kripto zirvesi, Başkan Trump'ın sektörün düzenlenmesine yönelik planları hakkında herhangi bir ayrıntı sağlamadı.

Aslam, piyasaların ayrıca küresel ticaret gerilimleri, Çin'deki deflasyonist baskılar ve ABD ekonomisinin zayıflaması ihtimaline ilişkin endişelerle boğuştuğunu vurguladı.

Bitcoin bir haftanın en düşük seviyesi olan 80.085 doları gördükten sonra yüzde 5,25 düşüşle 81.744 dolardan işlem görüyor.