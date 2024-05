"Kripto para ekosisteminde hukuk ve yazılımda büyük iş potansiyeli var"

Takip Et

Zade ve Bitget Global Türkiye Ülke Müdürü Serhat Erman, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle bir otelde düzenlenen sohbet toplantısında soruları yanıtladı.

ABD ve Avrupa'da yasal çalışmaların son yıllarda hızlandığını aktaran Zade, Japonya'nın bu anlamda erken attığı adımlarla yatırımcılarını korumayı başardığını söyledi.

Zade, Türkiye'nin de kripto para ekosisteminde büyük bir potansiyeli olduğuna dikkati çekerek, bu potansiyelin ortaya çıkarılması konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin iyi bir örnek olabileceğini belirtti. Bu ülkede yasa koyucuların yatırıma yönelik hamleler yaptığını ifade eden Zade, bu girişimler sonucunda kripto para yatırımcılarının ülkeye yönlenmesinin sağlandığı aktardı.

Kripto para ekosisteminde yazılımcı ihtiyacının devam ettiğini belirten Zade, şunları kaydetti:

"Aslında istihdam etme konusunda en büyük sorunumuz yasal alanda çalışabilecek hukukçular. Örneğin regülasyonlar da geldiği için hukuk departmanımız her an büyüyor. Bizim bu alanda çalışan arayışlarımız sürüyor. 195 ülke olduğu ve aynı zamanda diğer borsaların da bu alanda yetişmiş eleman aradığı düşünüldüğünde burada binlerce şirketin, on binlerce kripto para hukukunu bilen kişiye ihtiyacı olacak."

Erman ise borsalarının toplamda 400 milyon dolarlık koruma fonuna sahip olduğunu belirtti.

Toplamda 20 milyon dolarlık bir ekosistem eğitim fonları olduğu bilgisini de paylaşan Erman, bu fonlarla Türkiye gibi ülkelerdeki üniversitelerde eğitimler düzenlediklerini sözlerine ekledi.