Binance, 4,35 milyar dolarlık kripto varlığını kurtardı

2022'den 2023'e kadar, Binance'in müşteri hizmetleri ekibi, yanlış gönderilen veya kaybolan 4.35 milyar dolarlık kullanıcı varlıklarının iadesini başarıyla gerçekleştirdiğini ve 381.000'den fazla itirazı başarıyla işlediğini duyurdu.

Binance tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi;

"Kötü niyetli kişilere karşı savunma, kripto ekosistemin çeşitli alanları arasında koordinasyonu gerektirir. Bu önemli alanda, Binance'in güvenlik ekibi, 2023 boyunca kullanıcı fonlarında tahmini olarak 55 milyon dolar kurtardı.

Kripto varlık ekosistemine ilk adımı atmak başlangıçta korkutucu olabilir. Bazen işlemler planlandığı gibi gitmez veya varlıklar yanlış adreslere gönderilebilir. Ekosistem bütünlüğünün korunmasının önemini tanıyan ve işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance, 2023 yılında 4.3 milyar dolar değerinde kripto varlığı kurtardığını ve kullanıcılara iade ettiğini duyurdu, ayrıca 55 milyon dolarlık kullanıcı fonlarını dolandırıcılardan kurtardı.

Yeni teknoloji içeren her alanda olduğu gibi, kripto varlıkların benimsenmesini ve ana akım kabulu için güven önemli bir kaynaktır. Bu kritik noktada, yeni ortaya çıkan ekosistemler ve endüstriler, kötü niyetli kişilere karşı savunmasız kalabilir. Ekosistemin henüz erken dönemlerinde gelişimini desteklemek için, Binance gibi endüstri liderleri erişimlerini ve kaynaklarını kullanarak kullanıcıları korur ve ekosistemin bütünlüğünü sağlar.

2022 ve 2023 boyunca, Binance’in güvenlik ekibi başarılı bir şekilde 381,616 kullanıcı başvurusunu işledi ve çeşitli nedenlerle hesaplara yansıtılmayan 4.35 milyar dolarlık kripto varlığı sahiplerine iade etti. Bu çabalar sonucunda yeni başlayanlardan deneyimli kripto kullanıcılarına güvenli bir alım satım ortamı yaratmaya yardımcı oldu ve tüm ekosistemin bütünlüğüne ve sağlamlığına katkıda bulundu.

Binance'in güvenlik ekibi, ekosistemin tamamını güvence altına almak adına diğer borsalar, servis platformları, blokzincir analiz şirketleri, kullanıcı toplulukları ve daha birçok başka paydaşla işbirliği yapıyor. Bu çabalar sonucunda Binance güvenlik ekibi 2023 boyunca 55 milyon doların üzerinde kullanıcı fonunu dondurmayı ve/veya kurtarmayı başardı.

Binance’in Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, "kullanıcılar ekosistemin temelidir ve kullanıcı güveni, yenilikçi alanımızı besleyen en önemli kaynaktır" dedi. "Binance her zaman kullanıcılara olan bağlılığıyla hareket etmiştir. Kuruluşumuzdan bu yana, kullanıcılar en büyük önceliğimiz olmuştur ve bizi şu an bulunduğumuz noktaya getiren de bu taahhüdümüzdür. Küresel benimsemenin bir sonraki aşamasına geçerken, ekosistem bütünlüğü daha da önemli olacaktır. Binance'in kullanıcı-odaklı kültürü, endüstri standartlarının ötesine geçmek için bizi yönlendirmeye devam edecektir" diye ekledi.

Binance'in Müşteri Hizmetleri ekibi, çeşitli olası aksilikler için geniş bir kripto para kurtarma hizmeti yelpazesi sunuyor. Bunlar, ağ sorunları, blokzincir güncellemeleri veya cüzdan bakımı nedeniyle kredi alamamaları, yanlış cüzdana yatırılanlar, listelenmemiş tokenlar veya desteklenmeyen ağlar gibi çeşitli senaryoları içeriyor. Ayrıca, silinmiş hesaplar, düzenleyici kısıtlamalar, yanlış yatırılan varlıklar ve kayıp NFT'lerle ilgili kurtarma sorunlarını ele alır.