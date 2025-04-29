Bitcoin, risk iştahı ve ABD’den gelen haberlerle yükseldi

Trump yönetiminin gümrük tarifeleri konusundaki tutumunu yumuşatacağı yönündeki iyimserliğin riskli varlıklara yönelik yatırımcı iştahını artırdı ve Bitcoin hafifçe yükseldi.

Bitcoin fiyatı ayrıca Arizona'nın, devletin kamu fonlarının yüzde 10'una kadarını dijital varlıklara yatırmasına izin veren bir yasa tasarısını kabul ettiği haberiyle de desteklendi.

Zaye Capital Markets analisti Naeem Aslam, bu gelişmelerin Standard Chartered'ın bitcoin'in yılsonuna kadar 200.000 dolara yükseleceği tahminiyle birleştiğinde, kripto para birimi için elverişli bir ortama işaret ettiğini savundu. Bununla birlikte, “Yatırımcılar devam eden jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin ortasında tetikte kalmalı” dedi.

Bitcoin yüzde 0,47 artışla 94.963 dolara yükseldi.