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Bitcoin, risk iştahı ve ABD’den gelen haberlerle yükseldi

ABD'de ticaret politikalarına dair iyimserlik ve Arizona'nın dijital varlıklara kamu yatırımı izni vermesi, Bitcoin fiyatında artışı tetikledi. Analistler ortamın kripto için elverişli olduğunu belirtirken, yatırımcılara temkinli olma uyarısı da yapılıyor.

Haber Merkezi
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Bitcoin, risk iştahı ve ABD’den gelen haberlerle yükseldi
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Trump yönetiminin gümrük tarifeleri konusundaki tutumunu yumuşatacağı yönündeki iyimserliğin riskli varlıklara yönelik yatırımcı iştahını artırdı ve Bitcoin hafifçe yükseldi.

Bitcoin fiyatı ayrıca Arizona'nın, devletin kamu fonlarının yüzde 10'una kadarını dijital varlıklara yatırmasına izin veren bir yasa tasarısını kabul ettiği haberiyle de desteklendi.

Zaye Capital Markets analisti Naeem Aslam, bu gelişmelerin Standard Chartered'ın bitcoin'in yılsonuna kadar 200.000 dolara yükseleceği tahminiyle birleştiğinde, kripto para birimi için elverişli bir ortama işaret ettiğini savundu. Bununla birlikte, “Yatırımcılar devam eden jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin ortasında tetikte kalmalı” dedi.

Bitcoin yüzde 0,47 artışla 94.963 dolara yükseldi.

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