Bitcoin ETF’lerinde net giriş sürdü

Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerine sermaye girişi dün de devam etti.

Yedi gündün net girişin yaşandığı spot Bitcoin ETF'lerine 28 Nisan'da toplam 591 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

Bitcoin ETF'lerinde en yüksek giriş 970,93 milyon odalar ile BlackRock'ın IBIT ETF'inrde gerçekleşirken, Ark & 21Shares'in ARKB ETF'inden 226,30 milyon dolar, Fidelity'nin FBTC'sinden 86,87 milyar dolar ve Grayscale GBTC'den 42,66 milyon dolar net çıkış oldu.

Üst üstü 3 gündür sermaye girişi gerçekleşen spot Ethereum ETF'lerine 28 Nisan'da 64,12 milyon dolar net giriş yaşandı.