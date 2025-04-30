BitHero’dan kazandıran ödül programı: HeroClub

HeroClub’ta kullanıcılar, yeni üye olduklarında hoş geldin puanı kazanırken,kimlik doğrulamalarını tamamladıklarında ve platforma ilk kez Türk Lirası yatırdıklarında ek puanlarelde ediyor. Ayrıca, günlük girişler ve alım-satım işlemleri gibi düzenli aktivitelerle de puan biriktirmeye devam edebiliyorlar.Biriken puanlar, oyun konsolları, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi teknolojik ürünlerin yanı sıra birçok farklı ödül için kullanılabiliyor.

HeroClub’ın sunduğu bir diğer ayrıcalık olan Hediye Çarkı ise kullanıcılarına her seferinde sürpriz ödüller kazandırıyor. Topladıkları puanlarla çarkı döndüren kullanıcılar, çeşitli hediyelerin yanı sıra 1 Ethereum’luk büyük ödülü kazanma şansı elde ediyor.

“HeroClub, üyelerimize daha fazla kazanç ve ayrıcalık sunan bir fırsatlar dünyası"

BitHero CEO’su Fatih Otluoğlu, “HeroClub’ı, kullanıcılarımızın mobil deneyimlerini daha keyifli hale getirirken aynı zamanda kazandıran bir program olarak tasarladık. Bu platform, sadece bir ödül merkezi değil, aynı zamanda aktif katılım sayesinde üyelerimize daha fazla kazanç ve ayrıcalık sunan bir fırsatlar dünyası. Üyelerimiz, her adımda puan kazanıp, biriktirdikleri puanları tercihlerine göre gönüllerince değerlendirebiliyor” dedi.

Kripto dünyasında ayrıcalıklı bir deneyim arayan kullanıcılar, BitHero mobil uygulaması üzerinden HeroClub’ın sunduğu özel avantajlardan yararlanabiliyor.