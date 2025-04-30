HDI Sigorta Ege ve Denizli Müdürlükleri İzmir’deki yeni adresinde hizmete başladı

Sigorta sektörünün öncü firmaları arasında yer alan HDI Sigorta, Ege ve Denizli Müdürlüklerini İzmir’de bulunan yeni ofislerinde hizmete açtı. Yeni ofisler, HDI Sigorta’nın kurumsal bütünlüğünü yansıtacak şekilde, genel müdürlük tasarım anlayışına paralel biçimde, çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda değişebilen modüler mimari ile donatıldı. Aynı zamanda depreme yönetmeliğine ve yapı güvenliği standartlarına uygun olarak inşa edilen Ege ve Denizli müdürlüklerini açılış etkinliğine her iki bölgeye bağlı yaklaşık 300 acentenin yanı sıra HDI Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay, Hasardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Gürün, Oto Teknik ve Aktüeryal Fiyatlandırma Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Can Okyay, Acenteler Satış Kanal Yönetimi Grup Müdürü Fatih Bayraktar ve Otomotiv Kanal Yönetimi Grup Müdürü Adem Kırca katılım gösterdi.

Önemli bir dönüşüm

HDI Sigorta yenilikçi tasarımlarla hazırlanan ofislerinde sunduğu modern, fonksiyonel ve kullanıcı odaklı çalışma ortamı ile hem ekiplerin verimliliğinin artırmayı hem de daha konforlu bir iş deneyimi sunmayı hedefliyor. Açılış töreninde konuşan HDI Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay, “Bölge müdürlüklerimizin fiziksel koşullarını, çalışanlarımızın ve acentelerimizin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendiriyoruz. Ege ve Denizli müdürlüklerimizde hayata geçirdiğimiz yeni ofis yapısı, sadece bir mekân değişikliği değil; aynı zamanda verimlilik, motivasyon ve aidiyet duygusunu artıracak önemli bir dönüşüm adımı. Ege ve Denizli müdürlüklerimizde başlattığımız çalışan memnuniyeti ve iş süreçlerinin etkinliğini merkeze alan bu dönüşümü yavaş yavaş tüm Türkiye’deki ofislerimize yaymayı hedefliyoruz” dedi.