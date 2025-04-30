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SASA'da cips üretim tesisi devreye alındı

SASA, Tekstil Cipsi, Şişe Cipsi, Pet Cipsi Üretim Tesisini devreye aldı.

Haber Merkezi
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SASA'da cips üretim tesisi devreye alındı
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SASA'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Adana yerleşkesindeki MTR teknolojisine sahip Tekstil Cipsi, Şişe Cipsi, Pet Cipsi Üretim Tesisi, yaklaşık 230 milyon dolar yatırım bedeli ile tamamlandı ve tesis bugün itibarıyla ticari üretime başladı.

Yıllık 330.000 ton kapasiteli tesisin ciroya katkısının yıllık yaklaşık 350 milyon dolar olması bekleniyor.

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