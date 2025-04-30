İtalyan kozmetik markaları Türkiye'de buluşuyor

İtalyan kozmetik sektörü, 8-10 Mayıs tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan Beauty İstanbul 2025 Fuarı’nda güçlü bir katılımla yer alacak. İtalyan Ticaret Ajansı (ITA) organizasyonuyla fuara katılım gösterecek 40’ı aşkın İtalyan kozmetik firması, sürdürülebilir, inovatif ve yüksek kaliteli ürünlerini Türk ve uluslararası sektör profesyonelleriyle buluşturacak.

Fuar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak

Beauty İstanbul 2025 Fuarı, İtalyan kozmetik markaları için yalnızca Türkiye pazarıyla değil; Avrupa, Orta doğu, Afrika, Asya pazarlarıyla da doğrudan temas kurabilecekleri stratejik bir platform sunuyor. Fuar süresince Türk iş dünyası ile İtalyan üreticiler arasında kurulacak iş birlikleri, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak.

Fuar kapsamında İtalyan markalar; doğal içeriklere, çevre dostu üretim süreçlerine ve uluslararası kalite standartlarına dayalı ürünlerini sergileyerek hem distribütörler hem de sektör profesyonelleriyle yeni iş bağlantıları kurmayı hedefliyor.

Beauty İstanbul 2025, İtalyan kozmetik sektörünün global ölçekteki başarısını Türkiye pazarıyla buluşturarak, bölgesel iş birliklerine yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor.