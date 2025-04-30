TDM Clinic, sigorta sektörüne özel dijital çözüm üretiyor

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

Dijital sağlık teknolojilerine odaklanan TDM Bilişim, TDM Clinic Dijital Sağlık Platformu ile sigorta süreçlerini optimize etmeyi ve hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. TDM Bilişim Genel Müdürü Tahsin Büyükkeleş, platformun sigorta sektörüne yönelik katkılarını ve sunduğu çözümleri şu sözlerle aktardı: "Sigorta poliçelerinin içerisinde hastaların danışmanlık almasını sağlayan hizmetler de var. Bu poliçelerin içerisindeki danışmanlık hizmetlerini çoğunu kimse kullanmıyor. Bu poliçelerde danışmanlık, diyetisyenlik ve psikolog destek hizmet paketleri de var."

Mevcut sistemdeki en büyük sorunlardan birinin hastaların doğru uzmana yönlendirilmemesi olduğunu belirterek, bunun sigorta şirketlerine getirdiği mali yüke dikkat çeken Büyükkeleş, "Şu anda sigorta şirketleri de bu poliçelerin içerisindeki danışmanlık hizmetlerini kullandıramadıkları için aslında gelir kayıpları var. Neden? Çünkü hastaların yüzde 90’nı şikayetine göre gideceği bölümü kendi belirliyor. Örneğin; hasta kendi inisiyatifiyle KBB Uzmanına gittiğinde aslında o hastanın nörolojiye ya da beyin cerrahine gitmesi gerekiyorsa, sigorta şirketi hem KBB için ödeme yapıyor, hem de asıl gitmesi gereken bölüm için ödeme yapıyor. Bu nedenle sigorta şirketinin cebinden iki kere para çıkıyor, aynı zamanda hasta açısından da zaman kaybı oluşuyor" dedi.

Platformun bu soruna nasıl çözüm getirdiğini açıklayan Büyükkeleş, "Hasta; uygulamamız üzerinden sisteme kayıt olarak sağlık poliçesi hizmetini satın alabiliyor. Poliçenin içerisindeki hizmetleri görüyor. Hasta hastaneye gitmeden uygulama üzerinden danışman görüş al bölümüne başvuracak, danışman ile online olarak canlı görüşerek gideceği bölümü birlikte belirleyecek" diye konuştu. Bu yöntemin sigorta şirketlerine sağlayacağı doğrudan faydayı vurgulayan Büyükkeleş, "Sigorta şirketlerine sağlayacağı fayda şu olacak: Hasta gerçek anlamda gitmesi gereken bölüme gidecek. Hasta gideceği bölümü kendi belirlemeyecek sigorta şirketinin cebinden boşuna para çıkmamış olacak” açıklamasında bulundu.

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Sigorta şirketleri için yeni ufuklar ve tasarruf

Platformun sigorta şirketlerine yalnızca maliyet tasarrufu değil, aynı zamanda poliçelerini zenginleştirme ve müşteri memnuniyetini artırma imkâanı sunduğunu da belirten Büyükkeleş, "Sigorta şirketleri platformumuz üzerindeki hizmetleri kullanarak müşterilerine yeni poliçeler sunabilecek" dedi. Gelecek planlarına da değinen Tahsin Büyükkeleş, sözlerine şöyle devam etti: "İlerideki hedeflerimizden birisi hastalara canlı izleme merkezi kurmak. Risk faktörü olan hastalar giyilebilir teknolojiler sayesinde anlık olarak takip edilebilecek. Belirlenen parametrelerin dışına çıkıldığında hastalara uyarıda bulunacak. Bu hizmeti de sigorta şirketleri poliçelerine ekleyebilecek. Ayrıca ilerleyen süreçte evde bakım merkezi hizmetini devreye alacağız. Gerçek anlamda hastalara evde bakım merkezi hizmeti sağlayacağız. Sigorta şirketlerinden gelen hasta yönlendirme taleplerini evde bakım merkezinde görev yapacak hekimler üzerinden yapacağız."

943 hekim platformda hizmet veriyor

TDM Bilişim’in geliştirdiği platformda, online muayene, tıbbi ikinci görüş ve yurtdışındaki hastalar için tedavi süreçleri ile ilgili fiyatlandırma hizmetleri sunulduğunu aktaran Büyükkeleş, şu anda 943 hekimin aktif olarak platformda hizmet verdiğini vurguladı. Sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla kurulan platformun hasta olmadan önce sağlık bilinci kazandırmayı hedefleyen bir yapıya sahip olduğunun altını çizen Büyükkeleş, platform dahilinde psikolog ve diyetisyenlerin hizmet vermeye başladığını söyledi. Yakın zamanda fizyoterapistlerin de sisteme eklenmesinin planlandığını sözlerine ekleyen Büyükkeleş, bu kapsamda önleyici sağlık sistemine önem verdiklerini dile getirdi. Gelecek teknolojik adımlara da işaret eden Büyükkeleş, "Gelecek yıl için planladığımız en önemli hedeflerden biri, geliştirdiğimiz online sağlık platformunu bir cihazla desteklemek. Bu cihaz, doktorların hastalarla ilgili bazı vital bulguları uzaktan alabilmesini sağlayacak. Aynı zamanda yapay zeka entegrasyonu ile hekimlere bir karar destek mekanizması sunmayı hedefliyoruz " diye konuştu.

Tek çatı altında kapsamlı sağlık ve sigorta ekosistemi

TDM Bilişim’in oluşturduğu platformun yalnızca sağlık hizmetleri sunmakla kalmayıp, hastaların sigorta süreçlerini de yönetmelerine yardımcı olduğuna dikkat çeken Tahsin Büyükkeleş, sağlık poliçelerinin kapsamını online olarak görme, kullanılmayan hizmetlerden haberdar olma ve bu hizmetleri dijital ortamda alma imkâanı sunduklarını açıkladı. Büyükkeleş, "Bugün birçok kişi, özel sağlık sigortası kapsamında sunulan hizmetlerden habersiz. Online psikolog ve diyetisyen görüşmeleri, mini check-up paketleri gibi imkanlar, poliçelerde bulunmasına rağmen çok az kullanılıyor. Platformumuz sayesinde bu hizmetlerin kolayca erişilebilir olmasını sağlıyoruz. Sigorta şirketleri de bu süreci kolaylaştırmak adına online sağlık platformlarıyla iş birliği yapmaya başladı. Şu anda sektörün önde gelen şirketleriyle anlaşma sürecindeyiz ve yıl sonuna kadar bu sistemin aktif hale gelmesini planlıyoruz. Ayrıca dijital teknolojinin gücünü kullanarak özel sağlık sigortası olan hastaların sağlık kurumlarına başvurduklarında bankolara uğramasına gerek kalmayacak sigorta ön provizyonlarını alarak doğrudan doktor odalarına gidebilmelerini sağlayacak dijital altyapı çalışması yapıyoruz. Bu sayede, sağlık kurumlarındaki banko yoğunluğu ve özel sigorta şirketlerindeki provizyon işlemleri için personel ihtiyacı azalacak. Sigortalıların provizyon işlemleri için beklemesinin önüne geçilerek hasta memnuniyeti yaratılacaktır. Bu sayede hem sağlık kurumları hem de özel sigorta şirketleri maliyet tasarrufu sağlamış olacak. Mottomuz, “Teknoloji ile gelişiyoruz, yarını inşa ediyoruz” şeklinde açıklama yaptı.