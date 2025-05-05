Tether'den 1 milyar doların üzerinde kâr

Tether, 2025’in ilk çeyreğine ilişkin BDO denetiminde hazırlanan beyan raporunu yayımlayarak rezerv yapısına ve mali durumuna dair güncel verileri paylaştı. Raporda, itibari para bazlı stablecoin’lerin dayanak varlıkları şeffaf şekilde sunuluyor. ABD Hazine tahvillerine olan toplam maruziyetin 120 milyar dolara yaklaşması, şirketin rezerv yönetiminde temkinli bir çizgi izlediğini gösteriyor. Bu yapı, Tether’in küresel dolar likiditesinin dolaşımındaki rolünü destekliyor. Şirket, aynı zamanda geleneksel finans ile dijital varlıklar arasında denge kurmaya devam ediyor.

Tether, ilk çeyrekte 1 milyar dolar kâr elde etti

Tether, 2025’in ilk çeyreğinde ABD Hazine tahvili portföyündeki performans sayesinde geleneksel yatırımlardan 1 milyar doları aşan faaliyet kârı elde etti. Altın yatırımları ise kripto piyasalarındaki oynaklığa karşı dengeleyici bir rol üstlendi. Şirketin 5,6 milyar dolarlık rezerv fazlası, sağlam likidite yapısını ve risk yönetimi anlayışını destekliyor.

USDT arzı bu dönemde yaklaşık 7 milyar dolar artarken, kullanıcı cüzdanı sayısındaki yükseliş Tether’e duyulan güveni yansıtıyor. Şirket, USDT’yi küresel ekonomide istikrarlı ve erişilebilir bir araç olarak konumlandırmaya devam ediyor. Bunun yanında Tether Investments aracılığıyla yenilenebilir enerji, yapay zekâ ve veri altyapısı gibi alanlara yaptığı yatırımlarla uzun vadeli dijital kalkınma hedeflerini sürdürüyor.

2025’in ilk çeyreği, Tether International’ın El Salvador’daki Dijital Varlıklar düzenlemesi kapsamında lisans alarak düzenleyici denetime tabi tutulduğu ilk dönem oldu. Bu gelişme, şirketin şeffaflık ve mevzuata uyum konularına verdiği önemi ortaya koyarken, küresel itibarı açısından da güçlü bir adım niteliği taşıdı.

Cüzdan sayısında yüzde 13’lük artış

31 Mart 2025 itibarıyla beyan edilen verilere göre, Tether’in toplam varlıkları 149.274.515.988 milyar ABD doları, toplam yükümlülükleri ise 143.682.673.588 milyar ABD doları seviyesindedir. Bu yükümlülüklerin 143.678.070.758 milyar doları ihraç edilen dijital token’lara ilişkindir. Şirketin varlıklarının konsolide yükümlülüklerini aştığı vurgulanırken, yapay zekâ, enerji ve iletişim gibi sektörlere yapılan özel yatırımlar USDT rezervleri arasında değerlendirilmemektedir. Ayrıca, yılın ilk çeyreğinde yeni USDT cüzdan sayısı yaklaşık 46 milyon artarak önceki çeyreğe kıyasla yüzde 13’lük bir büyüme göstermiştir.

“Tether güven, şeffaflık ve değer sunmaya devam ediyor”

Tether’in Birinci Çeyrek Raporu’na dair açıklamalarda bulunan Tether CEO’su Paolo Ardoino, “2025’in ilk çeyreği, Tether’in istikrar, güç ve vizyon konularındaki liderliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Rekor ABD Hazine tahvili pozisyonu, büyüyen rezervler, güçlü kârlılık ve dünya genelinde artan USDT benimsenmesi ile Tether, yüz milyonlarca kullanıcıya güven, şeffaflık ve değer sunmaya devam ediyor. Misyonumuz net: dijital ekonomiyi sorumlu ve uyumlu bir şekilde desteklemek ve ABD dolarının küresel düzeydeki rolünü güçlendirmek.” ifadelerini kullandı.