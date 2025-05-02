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Bitcoin yeniden 100 bin dolar sınırına dayandı

Bitcoin, hafta başındaki kayıplarını telafi ederek 02 Mayıs Cuma gününün erken saatlerine sert bir yükselişle başladı. Bitcoin, şu anda en son 7 Şubat'ta gördüğü 100 bin dolar sınırına yaklaştı.

Haber Merkezi
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Bitcoin yeniden 100 bin dolar sınırına dayandı
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Bitcoin, Şubat ayı sonlarından bu yana ulaştığı en yüksek seviyeye çıkarak yeniden 100 bin dolar sınırına yaklaştı.

Bitcoin, son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi politikalarının hem hisse senedi, hem de dijital varlık piyasalarında sert düşüşlere yol açmasıyla aşağı yönlü baskı altındaydı. Bitcoin, Trump’ın ikinci kez ABD Başkanı olarak göreve başladığı 20 Ocak’ta ulaştığı yaklaşık 109 bin dolarlık rekor seviyenin ardından yüzde 30’a kadar değer kaybetmişti.

Piyasa değeri açısından en büyük kripto varlık olan Bitcoin, yüzde 3,1 artışla yeniden 97.483 dolara kadar yükselerek 21 Şubat’tan bu yana gördüğü en yüksek seviyesine çıktı. Bitcoin, en son 7 Şubat’ta 100 bin dolardan işlem görmüştü.

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