Ripple'ın piyasa değeri 36 milyar dolara ulaştı

XRP kripto piyasalarının adeta beyaz atlı şövalyesi haline geldi. XRP öncelikle ABD’li düzenleyici baskılarını dengeledi ve piyasayı durgunluktan kurtardı.

13 Temmuz’da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki davada karar çıktı. Yargıç, Ripple Labs'in kripto para birimi XRP'yi satarak federal menkul kıymetler yasasını ihlal etmediğine karar verdi. Bu kararın ardından XRP'nin fiyatı yaklaşık %80 arttı. MarketCap verilerine göre, XRP'nin piyasa değeri 25 milyar dolardan 36 milyar dolara ve kripto pazar payı karardan önce %2'den %3,5'e yükseldi.

“İlk defa yol haritasına kavuştuk”

Kripto ATM ağı CoinFlip'in CEO'su Ben Weiss, "İlk defa, bu tokenlerin nasıl değerlendirileceğine dair yol haritamız var gibi görünüyor" dedi.

Genelde bir menkul kıymetten ziyade bir emtia olarak kabul edilen Bitcoin fiyatları olumlu ripple mahkeme kararının ardından 13 ayın zirvesini yapmıştı. Ancak o zamandan beri 30.000 doların altına seyrediyor.

Ripple'ın dönüm noktası niteliğindeki zaferi, Bitcoin dışındaki kripto paralar olan altcoinler için daha geniş bir piyasayı harekete geçirdi. Çünkü sektör üzerindeki düzenleyici incelemelerin çoğu, bazı tokenlerin daha sıkı düzenlenmiş menkul kıymetler olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağına odaklanıyor.

“Büyük bir dönüm noktası”

Fintech ve blockchain yatırım firması Fineqia International analisti Matteo Greco, "Bu altcoin sektörü için büyük bir dönüm noktası, eğer XRP bir menkul kıymet değilse, neredeyse başka hiçbir dijital varlığın bu şekilde değerlendirilemeyeceğini varsaymak adil olur" dedi.

Altcoinlerin piyasa değeri 636,38 milyar dolardan 665,2 milyar dolar seviyelerine ulaştı.