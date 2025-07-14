Bitcoin dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu: Amazon ve Google’u geride bıraktı

Bitcoin’in piyasa değeri bugün yaklaşık 2,407 trilyon dolar seviyesine çıkarken, dünyada en büyük varlık olarak büyük piyasa değeri hâlâ 22,64 trilyon dolarla altına ait oluyor. Onu da sırasıyla NVIDIA, Microsoft ve Apple izliyor.

Pazar gecesi 120 bin doları ilk kez aşan Bitcoin, yükselişini sürdürerek pazartesi sabaha karşı 02:00 itibarıyla 122.500 dolardan işlem gördü.

The Block’un aktardığına göre, Kronos Research Baş Yatırım Sorumlusu Vincent Liu, "Bu sadece bir momentum rallisi değil, altyapı odaklı bir yükseliş" diyerek bu hareketin üç ana dinamiğe dayandığını şu şekilde anlattı:

"Spot ETF’ler üzerinden gelen kurumsal sermaye akışı, Washington’daki düzenleyici ivme ve giderek elverişli hâle gelen makro likidite."

Yasa tasarıları gündemde

ABD'de spot Bitcoin ETF'lerine yönelen güçlü kurumsal ilgi de dikkat çekiyor.

SoSoValue verilerine göre, haftalardır süren art arda girişlerle bu fonlara 16 milyar dolardan fazla para girişi oldu.

Bu gelişmeler, ABD Kongresi'nde bu hafta “Kripto Haftası” kapsamında ele alınacak önemli düzenlemelere dair beklentilerle birleşiyor. CLARITY Act ve GENIUS Act gibi yasa tasarılarının görüşülmesi ve ilerleme kaydedilmesi gündemde yer alıyor.

Fed’in faiz indirimi

Liu, bu faktörlerin sürmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine dair daha net sinyaller vermesi durumunda Bitcoin’in daha da yükselebileceğini belirtti. "Artık geleneksel değerleme modellerinin geçerliliğini yitirdiği bir döneme giriyoruz. Eğer ETF talebi devam eder ve faiz indirimi beklentileri güçlenirse, Bitcoin yıl sonuna kadar 130.000 ila 150.000 dolar aralığını test edebilir. Ancak bu sürecin hızı, bireysel yatırımcıların kurumsal sermayeyle birlikte yeniden devreye girip girmemesine bağlı olacak."

Yıl sonunda beklentiler

OSL borsasının Ticari İşlerden Sorumlu Başkanı Eugene Cheung da benzer şekilde, Bitcoin’in 2025 sonuna kadar 130.000 ila 150.000 dolar aralığına ulaşabileceğini öngördü.

Bitcoin için en büyük riskin, bireysel yatırımcıların inancının zayıf olması olduğunu söyleyen Liu, şunları da ekliyor:

“ETF girişlerinde duraksama ya da düzenleme cephesinde yeniden belirsizlik oluşması, şu an yapı itibarıyla güçlü görünen bu makro yükselişi sekteye uğratabilir.”

Altcoinler de hareketli

Bitcoin'deki bu dikkat çekici yükseliş altcoin piyasasına da olumlu yansıdı. Ethereum son 24 saatte yüzde 2,71 yükselerek 3.000 doları aşarken, XRP yüzde 4,82 artışla 2,91 dolara, Solana ise yüzde 3,21 yükselerek 165,9 dolara çıktı.

Piyasanın genel performansını ölçen GMCI 30 Endeksi ise son bir günde yüzde 3,6 artış kaydetti.