Bitcoin’de yükselişin ardındaki neden: Güvensizlik

Bitcoin, artan kurumsal ilgi, elverişli makro koşullar ve Trump yönetiminin artan politika desteğiyle pazartesi günü tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Ralli, küresel borç balonunun ortasında egemen para birimlerine yönelik artan yatırımcı şüpheciliğini yansıtıyor.

Yatırımcı Louis Navellier, "Bitcoin'in ivmesi, zayıflayan itibari para birimlerinden kaçmak isteyen kurumsal sermaye tarafından yönlendiriliyor. Borç krizi geleneksel para sistemlerine olan güveni aşındırıyor" dedi.

FP Markets kıdemli analisti Aaron Hill, Trump yönetiminin kripto yanlısı duruşunun -ulusal bir bitcoin rezervi oluşturma çabası da dahil olmak üzere- dijital varlıkları daha da meşrulaştırdığını söyledi.

Pepperstone'dan Dilin Wu'ya göre, spot bitcoin ETF'leri 2025'in başından bu yana 14,4 milyar dolar giriş çekti. Büyüyen bilanço tahsisleri boğa koşusuna ivme katarken, şirketler de devreye giriyor.

Wu, bu hafta ABD'de düzenleyici engelleri kaldırmayı ve kurumsal erişimi artırmayı amaçlayan büyük kripto mevzuatına odaklanılacağını belirtti. "Düzenleyici netlik bir sonraki katalizör olabilir" dedi.

Ancak, yatırımcı duyarlılığı bu hafta önemli makro veriler tarafından test edilebilir. Federal Rezerv'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerdeki bir gerileme, kripto piyasalarındaki coşkuyu azaltabilir.