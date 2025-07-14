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Bitcoin'den yeni rekor: 120 bin dolar sınırını da aştı

Kripto para birimi Bitcoin, yeni haftaya başlarken tarihi rekorunu kırarak 120 bin doları aştı. Sonrasında 122 bin doların üzerini gördü, yükselişin sürmesi bekleniyor

Haber Merkezi
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Bitcoin'den yeni rekor: 120 bin dolar sınırını da aştı
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Piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos'tan itibaren AB ve Meksika'ya yüzde 30 gümrük vergisi uygulama kararını sindirirken, Bitcoin geçen haftaki dalgalı görünümden toparlanarak yeni zirvelere yükseldi.

Bitcoin fiyatı 122.663,35 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 1,34 artışla 120 bin 729 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’in değeri, ay başından bu yana yüzde 12,2, yıl başından bu yana ise yüzde 28,9 yükseldi.

Bu hareket, şimdi yeniden yükselişe geçen kısa vadeli teknik göstergelerin sıfırlanmasına yardımcı oldu.

Gözler ABD enflasyonunda

Dikkatler şimdi bu hafta sonunda açıklanacak olan ABD enflasyon verilerine çevrildi. FactSet anketine katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziran ayında yüzde 0,25 artarak yıllık enflasyonu yüzde 2,6'ya yükseltmesini bekliyor. Gıda ve enerjinin hariç tutulduğu çekirdek TÜFE'nin ise aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3 artacağı tahmin ediliyor.

Enflasyonun beklenenden daha yüksek çıkması Fed'in faiz indirimlerini geciktirebilir ve Bitcoin de dahil olmak üzere riskli varlıkları sarsabilir. Ancak analistler, kriptonun benimsenmesindeki güçlü ivme, artan ETF girişleri ve iyileşen ABD düzenleyici ortamı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun sınırlı olabileceğini söylüyor.

Yükseliş tahminleri

Ledn'in CEO'su John Glover, Bitcoin'in yılsonuna kadar 136.000 dolara ulaşabileceğini tahmin ederek yükselişini sürdürüyor. "Kırılma, Haziran'da 96 bin dolara inen dalganın geri çekilme dalgasını tamamladığını teyit ediyor. Şimdi rallinin 2026'nın ilk çeyreğinden daha önce, muhtemelen 2025'in sonundan önce 136 bin dolara ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Yatırımcılar şimdi, yaz boyunca kripto ve hisse senetleri için tonu belirleyebilecek olan enflasyon baskısını bekliyor.

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