ING’de “İşim İçin Turuncu Hesap” ile kazancınız her gün değerleniyor

Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olmayı hedefleyen ING, şahıs işletmelerine özel mevduat ürünü İşim İçin Turuncu Hesap ile günlük kazanç imkânı sağlıyor. Şahıs işletmelerine yönelik geliştirilen bu hesap, vade derdi olmadan birikimlerin her gün ve esnek bir şekilde değerlenmesine imkân tanırken; EFT, havale ve FAST işlemlerini de süre sınırlaması olmadan ücretsiz gerçekleştirebilme olanağı sunuyor. İşim İçin Turuncu Hesap’ı ilk defa açanlar 35 gün boyunca güncel yüzde 47 Hoş Geldin Faizi’nden faydalanabiliyor, bu süre sonunda ise Turuncu Ekstra programına katılıp belirlenen hedef puanlarını yakalayarak her zaman yüksek mevduat faizinden yararlanabiliyorlar.

Günlük faiz kazandıran esnek yapı

İşim İçin Turuncu Hesap’ta alt limitin üzerindeki bakiyeler günlük olarak faiz kazanıyor ve işletmeler vade sonunu beklemeden hesaplarına para yatırıp çekebiliyor. İşletmelere özel bu hesap ile günlük faiz getirisi, ana paraya eklenerek bileşik kazanç sağlıyor, böylece zamanla para daha hızlı büyüyor. Üstelik işletmeler yalnızca Türk lirası değil, dolar, euro, İngiliz sterlini ve altın gibi farklı para birimlerinde de hesap açarak avantajlı faiz oranlarından yararlanabiliyor.

Hüsniye Ulu: İşletmelere masrafsız ve dijital bir bankacılık deneyimi sunmayı stratejimizde önceliklendiriyoruz.

İşletmelere masrafsız ve dijital bir bankacılık deneyimi sunmayı stratejilerinde önceliklendirdiklerini aktaran ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu, “Amacımız hayata geçirdiğimiz dijital ve yenilikçi çözümlerle işletmeler için bankacılığı zahmetsiz ve masrafsız hale getirmek, finans yönetiminde fark yaratmak ve müşterilerimizin hayatlarına değer katmak. İşletmelerin şubeye gitmeden bankacılık işlemlerini yapabileceği İşim İçin Turuncu Hesap da bu vizyonun bir parçası. Müşterilerimiz tahsilatlarını bu hesapta değerlendirerek hem günlük faiz kazancı elde edebiliyor, hem de ödeme yapmaları gerektiğinde vade derdi olmadan diledikleri gibi hesaptan para çekebiliyorlar. Üstelik EFT, havale ve FAST gibi para transferlerini tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Diğer bir deyişle, esnek ve masrafsız bir şekilde paralarını yönetebiliyorlar. Bankacılığı zahmetsiz hale getirmek için inovatif çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” diye aktardı.

İşim İçin Turuncu Hesap; ING Mobil Kurumsal, Kurumsal İnternet Şubesi ve www.ing.com.tr’den kolayca açılabiliyor.