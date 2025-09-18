  1. Ekonomim
  2. Yatırım
  3. Kahve fiyatları rekor seviyelerde: Daha da artacak
Takip Et

Kahve fiyatları rekor seviyelerde: Daha da artacak

Kahve fiyatları, tarifeler ve Brezilya'daki kuraklık nedeniyle rekor seviyelere dayandı. Türkiye'de filtre kahve 110 TL, Türk kahvesi ise 200 TL sınırında... Rakamların yıl sonunda daha da artması bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kahve fiyatları rekor seviyelerde: Daha da artacak
Takip Et

Başta Brezilya olmak üzere Latin Amerika ülkelerinde bir süredir yaşanan kuraklık, küresel kahve fiyatlarını vurdu. Bu duruma gümrük tarifeleri ve navlun ücretleri de eklenince küresel kahve fiyatları 4,24 dolar/pound seviyesine çıkarak tarihi zirveyi gördü.

Türkiye'de son 4 yılda kahve fiyatlarına yüzde 780’e varan zam 

Kahve tüketiminin neredeyse tamamını ithal eden Türkiye de bu fiyat artışlarından nasibini aldı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre son 4 yılda kahve fiyatlarına yüzde 780’e varan zam yapıldı. 2021 yılında 12,5 TL olan bir fincan filtre kahve, 2025 itibarıyla 110 TL’ye çıktı. Fiyatların yılsonuna doğru artış göstermesi bekleniyor.

Türk kahvesi fiyatı 200 TL'ye dayandı

Fiyat artışlarında döviz bazlı hammadde tedarik ücreti ilk sırayı alırken, perakende de işletme giderlerindeki yükselişler de zamları etkiledi. Türk kahvesinin fiyatı da bu artıştan nasibini aldı. 2024 yılında 80-90 TL olan bir fincan Türk kahvesi, yüzde 95 artışla 175 TL’ye çıktı. Bazı mekânlarda ise fiyat 200 TL sınırına dayandı.

Yılda kişi başına 1,5 kilogram kahve tüketimi bulunan Türkiye, 2015-2024 döneminde kahve ithalatına 2 milyar 698 milyon 473 bin dolar ödedi. İthal kahvenin, 2015’te 153 milyon 392 bin dolar olan faturası, aradan geçen 10 yılda yüzde 224,1 artarak 2024’te 497 milyon 91 bin dolara yükseldi.

Bu yılın ilk 6 ayında ise 472 milyon 151 bin dolarlık kahve ithal edildi. Bu rakamın yıllık bazda 800 milyon doları bulması bekleniyor. Türkiye’nin kahve ithalatı özellikle pandemi sonrası ciddi artış gösterdi. 2021’in ardından ithalatımız her yıl yüzde 30-40 oranında büyüdü.

Kahve ithalatının Yüzde 61'i Brezilya'dan

Türkiye kahve ithalatının yüzde 61’ini Brezilya’da gerçekleştiriyor. Bu ülkeyi Kolombiya, Guatemala, Etiyopya, Uganda, Hollanda ve İtalya takip ediyor. Ancak Hollanda ve İtalya’dan alınan kahveler hazır paketli ürün olarak geliyor. Bu 2 ülke de ham kahveyi Brezilya’dan tedarik ediyor.

Yatırım
Petrol fiyatları, arz fazlası endişeleriyle geriledi
Petrol fiyatları, arz fazlası endişeleriyle geriledi
Mahfi Eğilmez’den kritik Fed kararı değerlendirmesi: Türkiye ekonomisine olası etkileri ne olur?
FED'in kararı Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?
Kripto para piyasasında gözler Fed faiz kararında
Kripto para piyasasında gözler Fed faiz kararında
Ons altın 3700 dolara dayandı! Gram altın 5000 TL'yi geçti
Ons altın 3700 dolara dayandı! Gram altın 5000 TL'yi geçti
BIST100 erteleme ile verdiklerini geri aldı
BIST100 erteleme ile verdiklerini geri aldı
TCMB Başkanı Karahan: Ara hedeflerde sapma olursa sıkılaşma artırılacak
Ara hedeflerde sapma olursa sıkılaşma artırılacak