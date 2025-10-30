Yenilenen ING Mobil ile yatırım fonu işlemlerinde zahmetsiz deneyim

Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olma hedefiyle ilerleyen ING, yatırım dünyasındaki dijital yeniliklerle müşterilerine daha zahmetsiz ve esnek bir deneyim sunuyor. Yenilenen ING Mobil yatırım fonksiyonlarıyla kullanıcılar, yatırım fonlarını dijitalden kolayca yönetebiliyor, fonları karşılaştırarak veri odaklı karar verebiliyor ve takip listeleri oluşturarak favori fonlarının kısa ve uzun dönem performanslarını izleyebiliyor.

ING Mobil ile yatırım fonları uçtan uca dijital olarak yönetiliyor

Yatırımcılar fonların dönemsel performansını, risk seviyelerini ve varlık dağılımlarını tek ekrandan inceleyebiliyor; farklı fonların belirli bir dönemdeki getirilerini USD, EUR ve Altın ile karşılaştırabiliyor. “Fon Getiri Karşılaştır” özelliğiyle yatırımcılar, seçtikleri fonların performansını grafik üzerinden kıyaslayarak kolaylıkla yatırım kararı verebiliyor. “Fon Portföyüm Getiri Detayları” sekmesiyle geçmiş alımların fiyatı, getiri oranı, kar/zarar tutarı ve stopaj bilgilerini takip edebiliyor. Yatırımcılar portföylerindeki fonların performanslarını detaylı bir şekilde izlerken, her bir alım işlemine ait stopaj bilgisi sayesinde vergi planlamalarını da etkin şekilde yönetebiliyor. Aynı zamanda, kendilerine özel “Takip Listeleri” oluşturarak favori fonlarının kısa ve uzun dönem performanslarını izleyebiliyor.

Her yatırım tarzına uygun geniş bir fon yelpazesi sunuluyor

Türkiye’nin önde gelen portföy yönetim şirketleri Ak Portföy, Garanti Portföy, TEB Portföy, Yapı Kredi Portföy ve Türkiye’nin en büyük bağımsız portföy yönetim şirketi Azimut Portföy ile iş birliği yapan ING, her yatırım tarzına uygun geniş bir fon yelpazesi sunuyor. Ayrıca bu fonlara yatırım yapan ING müşterileri günlük faiz sunan Turuncu Hesap’larında ek faiz avantajı elde ediyor. Bununla birlikte Türkiye’de Z kuşağına özel ilk yatırım fonu olan GNZ – Ak Portföy ING Z Kuşağı Fon Sepeti Özel Fonu’nu da hayata geçiren ING, bu yenilikle genç müşterilerinin tasarruf bilincini artırmayı amaçlıyor. 1996–2012 doğumlu genç yatırımcılar için tasarlanan GNZ Fon teknoloji, yapay zekâ, sosyal medya, temiz enerji ve sürdürülebilirlik gibi Z kuşağının değer verdiği alanlara yatırım yapıyor. Ek olarak, ING’ye özel para piyasası fonları, esnek işlem saati avantajıyla kısa vadeli birikimlerin yönetimini kolaylaştırıyor.

ING Mobil üzerinden TEFAS’ta işlem gören tüm fonlara erişim sağlanıyor ve Türkiye’nin önde gelen portföy yönetim şirketleriyle yapılan iş birlikleri, farklı yatırım stratejilerine uygun seçenekler sunuyor. Üstelik yatırımcılar TEFAS fonlarında alım-satım emirlerini haftanın her günü ve günün her saati verilebiliyor.

Tuğçe Bora Kılıç: Müşteri odaklı ve yenilikçi yaklaşımımızla yatırım alanında değer üretmeye devam edeceğiz

Üstün müşteri deneyimini önceliklendirdiklerini aktaran ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tuğçe Bora Kılıç, “Yenilenen ING Mobil yatırım fonksiyonlarımız ile yatırımcıların bilgiye hızlı erişimini, fon karşılaştırmalarını kolayca yapabilmesini ve fonların işlem saatlerini beklemeden diledikleri anda emir iletmelerini sağlayarak yatırım sürecini daha kolay hale getiriyoruz. Aynı zamanda GNZ fonu gibi yenilikçi ürünlerimizle de farklı segmentlere özel çözümler sunuyoruz. ING olarak güçlü dijital altyapımız ve geniş fon yelpazemiz sayesinde yatırım fonlarımızın büyüklüğünü, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artırdık. Müşteri ihtiyaçlarını doğru anlayan, yenilikleri hızla hayata geçiren ve dijital deneyimi sürekli geliştiren yaklaşımımızla yatırım alanında değer üretmeye devam edeceğiz” dedi.