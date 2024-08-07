‘Zaman daraldı’ uyarısı. Deprem kahini korkuttu: Adana, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kilis…
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini bilen Frank Hoogerbeets, başta Adana olmak üzere çok sayıda il için Ağustos ayı uyarısı yaptı.
Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz yıllarda yaşanan iki yıkıcı depremi bilen ve lakabı deprem kahini olarak tanınan Frank Hoogerbeets, Adana’yı uyardı. Sosyal medya hesabı X’ten paylaşımda bulunan Hoogerbeets, Türkiye’yi gösteren bir harita yayımladı.
Günün erken saatlerinde Adana’da meydana gelen 3 depremin ardından büyüklük belirterek bilgi paylaşımı yapan deprem kahini tüm dikkatleri üzerine çekti.
ADANA’YI ÖZELLİKLE UYARDI
Hoogerbeets’in paylaştığı haritada Adana, Kilis, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye gibi çok sayıda ilin etkilenebileceği gözlendi.
Takipçilerinin sorularını da yanıtlayan Hoogerbeets, Ağustos ayının 4,6 büyüklüğündeki bir deprem için kritik olduğunu dile getirdi.
Hoogerbeets paylaşımında, “M 4.6 ORTA TÜRKİYE ( Adana ). Kısa vadede daha güçlü bir sarsıntı yaşanması muhtemel.” ifadelerini kullandı.
Ünlü deprem bilimci aynı paylaşımında Balkan ülkelerinde de bazı bölgelerde deprem olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.
HOOGERBEETS KİMDİR?
6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş depreminden önceki tahminiyle dikkat çeken ve kamuoyunda 'deprem kahini' olarak bilinen Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, aynı zamanda şarkıcı ve söz yazarı kimliğiyle de tanınıyor. 2002 yılında depremlerle ilgili Ditrianum adlı siteyi kuran Hoogerbeets, “En İyi Avustralyalı Gökbilimciler” listesinin üçüncü sırasında yer alıyor.
Kaynaklar: x.com-ekonomim.com