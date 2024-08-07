‘Zaman daraldı’ uyarısı. Deprem kahini korkuttu: Adana, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kilis…

ADANA’YI ÖZELLİKLE UYARDI

Hoogerbeets’in paylaştığı haritada Adana, Kilis, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye gibi çok sayıda ilin etkilenebileceği gözlendi.

Takipçilerinin sorularını da yanıtlayan Hoogerbeets, Ağustos ayının 4,6 büyüklüğündeki bir deprem için kritik olduğunu dile getirdi.

Hoogerbeets paylaşımında, “M 4.6 ORTA TÜRKİYE ( Adana ). Kısa vadede daha güçlü bir sarsıntı yaşanması muhtemel.” ifadelerini kullandı.

Ünlü deprem bilimci aynı paylaşımında Balkan ülkelerinde de bazı bölgelerde deprem olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.