Big Bang ile girişimciliğin yeni dalgası sahneden dünyaya taşınacak

İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek tarafından bu yıl 13’üncü kez düzenlenecek, yerel ve global ölçekte yılın en iyi girişimlerini yatırımcılar, özel şirketler ve kamuoyuyla buluşturacak Big Bang Startup Challenge’ın programı açıklandı. 18 ve 19 Aralık’ta girişimcilik dünyasında yeni bir dalga yaratması beklenen Big Bang’de 7 farklı sektörel dikeyde (OİB’in desteğiyle Otomotiv ve Mobilite, EPDK & Elder’in desteğiyle Enerji, ITU Seed, Makine Öğrenimi ve Yapay Zekâ, Online Pazar Yeri & Online Platform, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Yetenek ve Başarı) sunumlarını gerçekleştirecek 50 girişim, ödül ve yatırımlarla buluşmak için sahnede olacak. Big Bang’in ilk gününde TOP 50 girişim sunumlarını yaparken İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeden global yatırımcılar da sunumları eş zamanlı olarak simultane çeviri ile canlı olarak takip edecek. Yerel ve global girişimcilerin sahne alacağı etkinlikte salonda yer alan katılımcılar için de simultane tercüme yapılacak. Girişimlerin ödül ve yatırımlarla buluşacağı etkinliğin birinci gününde İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş; ikinci gününde İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer açılış konuşmalarını gerçekleştirecek. Sunuculuğunu bu yıl da M. Serdar Kuzuloğlu’nun üstleneceği etkinliğin ilk gününe keynote konuşmacı olarak katılım sağlayacak olan D4 Ventures Kurucu Ortağı Memduh Karakullukçu, “Yapay Zekâ: Big-Tech’ten Girişimcilere ABD’den Çin’e Güç Hiyerarşilerini Rekabete Açan Teknoloji” başlıklı konuşmasıyla yapay zekanın ülkeler arasındaki güç dengesini yeniden nasıl şekillendirdiğini değerlendirecek. İkinci günün keynote konuşmacısı ise “Gelecekte Koşmak” başlıklı konuşmasıyla, uzun yıllar Intel’in 67 ülkeden sorumlu bölgesel başkanlığını ve Avrupa Yönetim Kurulu üyeliğini; Silikon Vadisi’ndeki Intel Merkez Ofisi’nde ise Yeni Teknolojiler Grubu Dünya Başkan Yardımcılığı yapan Ayşegül İldeniz olacak.

Big Bang’in coşku ve enerjisi Sertab Erener konseriyle tavan yapacak

Girişimcilerin sunumlarının yanı sıra eğlencenin de eksik olmayacağı Big Bang’in bu yıl da ilgiyle beklenen konserinde ise pop müziğin üretken ismi Sertab Erener sahne alacak. Erener, etkinliğin ikinci gününün kapanışında sevilen şarkılarını seslendirerek, katılımcılara 90’lı yıllardan

bugüne uzanan bir müzik şöleni yaşatacak. Ödüllü bir soru cevap etkinliğinin de yapılacağı Big Bang’de katılımcılar sürpriz ödüllerin de sahibi olacak. Fuaye alanında ise yatırımcılar, özel şirketler ve teknoloji meraklıları network kuracak, deneyim alanlarında keyifli vakit geçirecek ve girişimcilerin ürünlerini inceleyebilecekler.

Globale açılmanın formülü Big Bang sahnesinde

İTÜ ARI Teknokent ve İTÜ Çekirdek desteğiyle teknolojilerini geliştiren yüzlerce girişim, Big Bang sahnesinde aldıkları ödül ve yatırımlarla güçlenerek global başarı hikayelerine ulaştı. Bu girişimler arasında 40’dan fazla ülkeye distribütörlük ağı kuran, Silikon Vadisi’nden yatırım alan, sektörlerin değişmesine sebep olan ve geleceğin unicorn adayı girişimler bulunuyor. Big Bang’den 2024 yılında da yine geçmiş yıllarda olduğu gibi çok konuşulacak girişimlerin doğması bekleniyor.

Paydaşlar, destekleri ile Big Bang evrenini daha güçlü kılıyor

Big Bang’de; Elginkan Vakfı Elmas Paydaş; EPDK|Elder ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB) Platin Paydaş; AGESA, AKSigorta, Anadolu ISUZU, Aveon Global Sigorta, Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı, Eczacıbaşı, EnerjiSA, Ford Otosan, Pegasus, Tat Metal, Teknasyon, Yalçıner Patent, Yandex ve Yapı Kredi Teknoloji Altın Paydaş olarak girişimlerin ivmelenmelerini artırmak amacıyla destek oluyor, geleceğin teknolojilerine yatırım yapıyor. Big Bang’in bu yılki Etkinlik Destekleyicileri ise Marketing Türkiye ve Migros Hemen.