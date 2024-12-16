Wellbees, kurumsal esenlik hizmeti sunan super app hizmetini yayına alındı

Kurumsal esenlik çözümü Wellbees’in CEO’su Melis Abacıoğlu, geçtiğimiz Nisan ayında aldıkları köprü yatırımın ardından teknoloji yatırımlarını artıracaklarını ve veri analizine odaklanacaklarını açıklamıştı. Şirket bu kapsamdaki çalışmaları kapsamında Türkiye’nin ilk ve tek sadece kurumsal esenlik hizmeti sunan super app’i (süper uygulama) olan Wellbees 6.0’ı hayata geçirdi.

Melis Abacıoğlu: “Şirketleri geleceğin dünyasına hazırlıyoruz”

Super app ile yalnızca iş süreçlerini değil, çalışanların hayatının tamamını desteklemeyi hedeflediklerini belirten Wellbees CEO’su Melis Abacıoğlu, “Çalışan esenliğinin kapsamını genişletmek, fiziksel, zihinsel ve duygusal ihtiyaçları bir arada ele almak artık kaçınılmaz bir gereklilik. Uygulamamız sayesinde çalışanlar ihtiyaç duydukları hizmetlere daha hızlı erişim sağlarken şirketler de çalışanlarının yaşam kalitesini artıracak. Teknolojiyle insanı çok daha güçlü bir şekilde buluşturduğumuz bu yeni versiyon, şirketleri geleceğin iş dünyasına hazırlayacak. Wellbees olarak Türkiye’de kurumsal esenlik alanında bir ilke imza attığımız için gurur duyuyoruz” dedi.

Kerem Gönülkırmaz: “Kültürel yapıyı ve kurum kültürünü destekleyen bir yapı kurduk”

Wellbees CTO’su Kerem Gönülkırmaz ise şunları söyledi; “6.0 versiyonumuz ile çalışanların ihtiyaçlarına bireysel düzeyde dokunurken sunduğumuz esnek yapı ile şirketlerin kendilerine has kültürel yapılarını desteklemeyi de amaçladık. Teknoloji, özellikle de yapay zeka, çalışan deneyimini dönüştürmek ve iş yerlerinde esenlik bilincini güçlendirmek için büyük bir fırsat sunuyor. Şirketler bu uygulama ile bir esenlik platformunun yanı sıra çalışan bağlılığını artıran ve kurum kültürünü pekiştiren bir araca da sahip olacak.”

Kullanıcı davranışı analiziyle kişisel öneriler

“Ben Aramam, Bulurum.” sloganıyla canlıya alınan uygulama üç temel prensiple şekillendirildi. ‘Bul’ özelliği, çalışanların uygulama içinde aradıkları bilgilere ve hizmetlere daha hızlı ulaşmasını sağlıyor. Yapay zeka destekli arama motoru, kullanıcı davranışlarını analiz ederek kişisel öneriler sunmak üzere geliştirildi. ‘Yol Göster’ mekanizması, şirketlerin çalışanlarına sunmak istediği öncelikleri belirleyerek, story (hikaye) gibi yeni özelliklerle uygulama içi görünürlük sağlıyor. Böylece çalışanların tüm hizmetlerden haberdar olmaları kolaylaşıyor. ‘Esnek Ol’ özelliği ise platformun şirketlere özel çözümler sunabilmesini sağlıyor. Uygulama, üçüncü parti servislerle entegre edilerek şirketlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebiliyor.

Wellbees 6.0 aynı zamanda geniş bir içerik yelpazesi sunarak çalışanların profesyonel ve kişisel gelişimini destekliyor. Uyku, duygu, adım ve su takibi, anketler, psikolog, diyetisyen ve spor eğitmeni destekleri, meydan okumalar, kişiye özel günlük hedefler, meditasyon ve yoga pratikleri, egzersizler, kutlama kartları, gelişim programları gibi özellikler, çalışanların günlük hayatına katkı sağlıyor. WellMarket ve İkinci El Market gibi sürdürülebilirlik odaklı çözümler de uygulamanın dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Platform ayrıca özel panel üzerinden sunduğu verilerle insan kaynakları profesyonellerine şirketin esenlik durumunu takip edebilme olanağı tanıyor. Hazırlanan detaylı raporlar, şirketlere çalışanlarına yönelik alacakları aksiyonlar konusunda yol haritası sunuyor. Platformun sunduğu faydalar arasında şirketlerin sigorta giderlerindeki azalma da dikkat çekiyor. Uygulamadaki tüm yeniliklere web platformu üzerinden de erişim sağlanabiliyor.

2013 yılında kurulan Wellbees, şirketin ortakları CEO Melis Abacıoğlu, COO Seçil Gürcüoğlu ve CTO Kerem Gönülkırmaz’ın önderliğindeki 50 kişilik ekibiyle 100’e yakın ülkede 250 bini aşkın çalışana kurumsal esenlik çözümü sunuyor.

Super App nedir?

Super App (Süper Uygulama), farklı hizmetleri tek bir platformda toplayarak kullanıcıların ihtiyaçlarına hızlı ve kolay erişim sağlamalarını mümkün kılan çok işlevli bir uygulama türüdür. Bu uygulamalar kullanıcılara geniş bir hizmet yelpazesini tek bir noktadan sunarak hem zamandan tasarruf sağlar hem de kullanıcı deneyimini iyileştirir.