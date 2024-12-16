Euro Bölgesi'nde ticari faaliyetlerde düşüş aralık ayında hafifledi

S&P Global tarafından derlenen HCOB'nin ön bileşik Euro bölgesi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, aralık ayında kasım ayındaki 48,3'ten 49,5'e yükseldi, ancak yine de büyümeyi daralmadan ayıran 50 seviyesinin altında kaldı.

Ekonomistler ise endeksin 48,2'ye düşeceği tahmin ediyordu.

Hamburg Ticaret Bankası baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, “Yıl sonu genel olarak beklenenden biraz daha uzlaşmacı geçti. Hizmet sektörü faaliyeti büyüme bölgesine geri döndü ve Eylül ve Ekim aylarında görülene benzer şekilde, coşkulu olmasa da dikkat çekici bir genişleme hızı gösteriyor” dedi.

Hizmetleri ölçen bir endeks 49,5'ten 51,4'e yükselerek, aralık ayında kasım ayına göre bir değişiklik olmayacağı beklentilerini boşa çıkardı.

Ancak firmaların faaliyetlerde yakın zamanda bir iyileşme beklemediklerini gösteren hizmet istihdam endeksi 51,0'den 50,1'e gerileyerek personel sayısını genel olarak sabit tuttu.

2022'nin ortalarından bu yana 50'nin altında seyreden imalat PMI endeksi aralık alında kasım ayındaki 45,2 seviyesinde sabit kalarak 45,3'lük anket tahmininin hemen altında kaldı. Bileşik PMI'ı besleyen ve üretimi ölçen endeks ise 45,1'den 44,5'e geriledi.

De la Rubia, “İmalat sektörünün durumu hala oldukça vahim. Üretim aralık ayında bu yılın diğer dönemlerine kıyasla daha hızlı düştü ve gelen siparişler de azaldı” dedi.