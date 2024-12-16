ECB Başkanı Lagarde: Daha fazla faiz indirimi yolda

Litvanya'da bir konuşma yapan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, daha fazla indirimin yolda olduğunu söyledi.

Lagarde, “Gidişatın yönü belli ve faiz oranlarını daha da düşürmeyi bekliyoruz” dedi.

ECB politika yapıcıları, son on yıllara kıyasla daha hızlı olan ücret artışlarıyla ilişkilendirdikleri hizmet fiyatlarındaki hızlı yükselişlerden endişe duyuyorlardı.

Ancak Lagarde, baz etkilerinden arındırılmış ölçümlerin hizmet enflasyonunun “son zamanlarda keskin bir şekilde düştüğüne” işaret ettiğini söyledi.

ECB ayrıca bu yıl yüzde 4.8 olan ücret artışlarının 2025'te yüzde 3'e düşmesini bekliyor ki Lagarde bu artış oranının “hedefimizle tutarlı” olduğunu söyledi.

Enflasyon düşerken, Euro bölgesindeki ekonomik büyüme ECB'nin beklediğinden daha zayıf oldu. Lagarde, tüketici harcamalarındaki “ataletin” “çarpıcı” olduğunu ve tüketicilerin gelirlerinin büyük bir bölümünü tasarruf etmeye devam ettiğini söyledi.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Avrupa'dan yapılan ithalata daha yüksek gümrük vergileri getirmeyi önermesiyle birlikte ufukta büyümeye yönelik yeni tehditler belirdi.

Lagarde, “Artan jeopolitik belirsizlik hane halkı duyarlılığında yeni çöküntüler yaratabilir. Özellikle de en büyük ihracat pazarımız olan ABD'nin korumacı bir tavır takınması halinde" dedi.

Lagarde'nin açıklamaları euronun güçlenmesini sınırladı

Euro, son Euro Bölgesi satın alma yöneticileri endeksi anketinin beklenenden daha iyi çıkmasının ardından dolar karşısında yükseldi. Ancak, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'nin ABD gümrük tarifelerinin zaten zayıf olan büyüme beklentileri üzerindeki tehdidi nedeniyle daha fazla faiz indiriminin muhtemel olduğunu söylemesi nedeniyle kazançlar mütevazı kaldı.

Euro bölgesi bileşik PMI Kasım ayındaki 48,3 seviyesinden aralık ayında 49,5'e yükseldi. WSJ anketine katılan ekonomistler 48,3 değerini bekliyordu. Ancak 50'nin altındaki bir değer ekonomik faaliyetlerde daralmaya işaret ediyor.

Fransa ve Almanya bileşik PMI verileri de tahminleri aştı. Euro bölgesi PMI verilerinden önce 1,0511 dolar olan Euro son olarak yüzde 0,3 artışla 1,0524 dolara yükseldi.