Big Bang’de 50 girişim sahnede inovasyon rüzgârı estirdi

İTÜ Çekirdek’in teknolojik ve yenilikçi ürünlerle birlikte iş fikirlerine sahip tüm girişimleri yerel ve global girişimcilik ekosistemiyle buluşturduğu Big Bang Startup Challenge’ta ilk gün heyecanı zirve yaptı. UNIQ İstanbul’da gerçekleştirilen ve M. Serdar Kuzuloğlu’nun keyifli anlatımıyla renklenen etkinliğin ilk gününde TOP 50 girişim 7 farklı sektörel dikeydeki sunumlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “İTÜ ARI Teknokent olarak, dünyanın en iyi teknokenti ve girişimcilik ekosistemi olma vizyonuyla yola çıktık. Amacımız, yalnızca o günün ihtiyaçlarını karşılayan bir yapı olarak değil, bugün dahi geçerliliğini koruyacak sağlam temeller üzerine inşa etmekti. Yenilikçiliği ve teknolojiye dayalı girişimciliği sadece bugünün değil, geleceğin dünyasını şekillendirmek olarak gördük. Bu vizyon doğrultusunda, dünyadaki başarılı örnekleri kendi dinamiklerimize uyarladık, kendi kendine sürdürülebilir bir sistem kurguladık ve yıllar içinde aynı ideallere sadık kalarak girişimcilerin ihtiyaçlarına göre dönüşmeyi başardık.’’ dedi

Girişimlerin toplam değerlemesi 450 milyon dolara ulaştı

İTÜ ARI Teknokent olarak hayata geçirdikleri programlar için 10 milyon Euro’yu aşkın maddi kaynak harcadıklarını kaydeden Dikbaş, “Bu programlar ve İTÜ ARI Teknokent çalışanlarının çabaları sayesinde, İTÜ Çekirdek dünya çapında başarılı bir kuluçka merkezi haline geldi” ifadelerini kullandı. Dikbaş, hazırlıkları süren yatırım fonuna ilişkin şu ifadelerde bulundu: “Bu fon ile en büyük gayemiz; girişimcilik ekosistemini beslemeye devam edip İTÜ ARI Teknokent’in dinamiklerine ve programlarına uygun şekilde kullandırmak olacak. Bugüne kadar 28 girişimin yatırım turuna katıldık, halihazırda hissedarı olduğumuz 70 portföy girişimimiz bulunuyor. Henüz fonumuz kurulmadan dahi ulaştığımız ölçek bizler için gerçekten umut verici. Hissedarı olduğumuz girişimlerin toplam değerlemesi 450 milyon dolar. Kurulacak fonumuzla birlikte ileriki dönemlerde daha fazla girişime daha çok yatırım yapmayı hedefliyoruz. İTÜ ARI Teknokent olarak Türkiye'nin global arenada hak ettiği yerde olabilmesi için birlikte çalışmak ve inovasyon odaklı bir yaklaşım benimsemek gerektiğine inanıyoruz.”

İTÜ Çekirdek girişimleri bugüne dek 280 milyon doları aşkın yatırım aldı

Teknoloji girişimciliğini yaygınlaştırmak, girişimcileri desteklemek ve katma değerli teknolojilerin üretilmesine katkıda bulunmak için kurulan İTÜ Çekirdek’in geride bırakılan 10 yılı aşkın sürede 90 farklı ülkeden 75 binin üzerinde başvuru aldığını vurgulayan Dikbaş, “Bugüne kadar destek verdiğimiz 5 bini aşkın girişim, bugün 11 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Ekosistemimizdeki girişimlerin bugüne kadar aldığı 280 milyon doları aşkın yatırım, bu potansiyelin en somut göstergelerinden biri. Globalleşme çalışmaları kapsamında attığımız en önemli adımlardan biri de 18 dönem boyunca yerli teknoloji şirketlerinin globalleşmesi için düzenlediğimiz Innogate Uluslararası Hızlandırma Programımızı Global Hub ‘Innogate | Always On’ adıyla dönemsel değil, 365 gün hizmet verecek şekilde kurguladık. Bu kapsamda ‘Türkiye’den İhracat’ hedefiyle Fransa, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni Türkiye’den girişimler için online ve fiziksel ortamlarda erişilebilir kılıyoruz. Global Hub çalışmalarımıza önümüzdeki yıl ABD ve Asya ülkelerini de dahil etmek üzere çalışmalarımızı hızlandırdık. Global Hub çağrımıza sadece 6 ayda 390’dan fazla başvuru aldık. İlk fiziksel çalışmamız olarak da eylül ayında 15 girişimimizle Big Bang Londra Demo Day’imizi gerçekleştirdik. Türkiye’den teknoloji girişimlerini dünya sahnesine çıkartarak yalnızca onların büyümesine katkıda bulunmuyor, aynı zamanda Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin uluslararası arenadaki gücünü de sergiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Big Bang Startup Challenge’ta heyecan ikinci gün de devam edecek

Big Bag Startup Challenge’ın ikinci ve final gününde ise açılış konuşmasını İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer yapacak. İkinci günün keynote konuşmacısı ise “Gelecekte Koşmak” başlıklı konuşmasıyla Ayşegül İldeniz olacak. Sunumlarını gerçekleştiren TOP 50 girişim arasından aldıkları ödül, nakit ve yatırımlara göre belirlenen ilk üç girişimin duyurulacağı etkinliğin ikinci gününde nefesler tutulacak. Sertab Erener’in de en sevilen şarkılarıyla sahne alacağı Big Bang’in ikinci gününde katılımcılar, bu özel konserle eğlenceye de doyacak.

Big Bang, gücünü destekçilerinden alıyor

Big Bang’de; Elginkan Vakfı Elmas Paydaş; EPDK|Elder ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB) Platin Paydaş; AGESA, AKSigorta, Anadolu ISUZU, Aveon Global Sigorta, Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı, Eczacıbaşı, EnerjiSA, Ford Otosan, Pegasus, Tat Metal, Teknasyon, Yalçıner Patent, Yandex ve Yapı Kredi Teknoloji Altın Paydaş olarak girişimlerin ivmelenmelerini artırmak amacıyla destek oluyor, geleceğin teknolojilerine yatırım yapıyor. Big Bang’in bu yılki Etkinlik Destekleyicileri ise Marketing Türkiye ve Migros Hemen.

Big Bang Startup Challenge 2024’te sahne alan TOP 50 girişim şu şekilde:

Otomotiv İharacatçıları Birliği (OİB)’in desteğiyle Automotive & Mobility Stage

BBA VTOL: Uzun menzilli ileri teknoloji insansız hava araçlarıyla sivil, lojistik ve sağlık sektörlerinde güvenli, hızlı ve yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Cyberware: Farklı haberleşme protokollerini ve uzaktan yazılım güncelleme özelliklerini destekleyerek araç içi ve araç dışı haberleşme hatlarını güvence altına alan, otomotiv odaklı bir siber güvenlik platformudur.

Digiforming: Görüntü işleme ile sürekli izleme yapan, makine öğrenmesiyle süreç bozulmalarını erken tahmin eden, ideal pres parametrelerini hesaplayan ve kalite hatalarını önlemek için presi otonom olarak kontrol eden bir üretim teknolojisidir.

FIRE-STOPPER: Maden atıkları kullanarak, yeşil yöntemle yangın önleyici malzemeler üretmektedir.

Genoride: Elektrikli bisikletler için yenilikçi bir pedal destek teknolojisi geliştirmekte ve bu teknolojinin entegre edildiği mikromobilite araçları üretmektedir.

Infotainment Studio : Otomobillerde müzik, film ve oyun keyfini artıran, 10 benzersiz fonksiyonuyla eğlence deneyimini zenginleştirirken, otomotiv ile show business arasında yeni iş modelleri yaratan inovatif bir bilgi-eğlence yazılımıdır.

Pomeco: Atık nar kabuklarını ileri dönüştürerek; tekstil, otomotiv ve mobilya sektörlerinde kullanılabilecek bitki bazlı, deri alternatifi, dayanıklı bir biyo-malzeme sunmaktadır.

XZElectronics Automesh System: Otomatik eşleşme yapısına sahip, uzun menzilli ağ örgü yapısında, veri aktarımı ve kontrol mekanizması olan, akıllı araç ve şehir sistemidir.

EPDK ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği desteğiyle Energy Stage

Aylara Power Solutions: Alçak gerilim (AG) şebekelerinde gerilim düşüşü, artışı, harmonikler, faz dengesizliği ve reaktif güç tüketimi problemlerini çözen güç elektroniği cihazları geliştirerek; elektrik dağıtım şirketlerine, endüstriyel tesislere ve hizmet sektörüne yönelik çözümler sunmaktadır.

Bluearf: Uzmanlığa, ön hesaplamalara ve karmaşık görevlere ihtiyaç duymadan şirketlerin hesaplama, analiz ve raporlama yapabilmesini sağlayan yapay zekâ destekli sürdürebilirlik yönetim platformudur.

Deepwise Teknoloji: Lokasyon bazlı çalışan enerji şirketleri, telekom firmaları ve yerel yönetimler gibi kurumların sahalarının dijital ikizini oluşturmakta ve yapay zekâ destekli algoritması ile yatırım ve arıza tahminlemesi yapmaktadır.

Exar: AR, VR ve XR teknolojilerini kullanarak sanal fabrika turlarından 3D ürün konfigüratörlerine kadar geniş bir yelpazede endüstriyel çözümler sunmakta ve işletmelerin dijital dönüşümünü hızlandırmaktadır.

Inofa Teknoloji: Endüstriyel tesislerde, mevcut kameralara ek bir maliyet olmadan entegre olarak, yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojisi ile anomali durumlarını tespit edip, mobil geri bildirim ile raporlamaktadır.

MIOTE: Endüstriyel elektrikli cihazların arızalanmasını engelleyen yapay zekâ destekli bakım asistanıdır.

SENSED AI: Yapay zekâ ve uzaktan algılama teknolojileriyle binaların ve kritik altyapıların fiziksel ve çevresel sağlığını sürekli izleyerek, dünya genelinde güvenli ve sürdürülebilir yaşam koşullarını herkes için erişilebilir hale getirmektedir.

SmartIR: Nesnelerin ve insanların fizyolojik ve davranışsal analizlerini yaparak güvenlik ve operasyonel verimlilik için derinlemesine iç görüler sunan yapay zekâ teknolojileri geliştirmektedir.

ITU SEED Stage

Bitloops: Figma tasarımlarını profesyonel, duyarlı React koduna dönüştüren ve görüntüleri, fontları ve stilleri otomatik olarak yöneten bir Frontend Yardımcısı.

Fanera: Dünya çapındaki futbol hayranlarını etkileşimli, web3 destekli içerik ve para kazanma fırsatlarıyla bir araya getirmektedir.

GiveMove: Fiziksel engelli bireylerin erken yaşlardan itibaren hareket kabiliyetlerini artıran, özerkliklerini ve bağımsızlıklarını geliştiren çözümler üretmektedir.

GreenFi: Bankalar ve işletmeler için ESG durum tespiti ve risk yönetimine yönelik yapay zekâ yazılımıdır.

TailorCast: E-ticaret için alıcıların ihtiyaçlarına ve bağlama göre kişiselleştirilmiş ürün sayfası listeleri oluşturmakta, web siteleri veya mobil uygulamalarda doğru teklifi gerçek zamanlı olarak görüntülemektedir.

Machinery & AI Stage

Connected Wise: Akıllı trafik işaretleri ve düşük maliyetli araç içi cihazlarıyla araçların, bağlı altyapı dışındaki seyahatlerinde, iletişimi sürdüren görüntü tabanlı teknolojiler sunmaktadır.

EasyPack AI: Depoların ve malların 3 boyutlu ortamda yönetimini sağlamakta; raf, palet ve araç yerleşimlerini yapay zekâ ile optimize etmektedir.

Optimimax: İmalat firmalarının ürün tasarım süreçlerinde çevresel etkileri tahmin ederek minimize etmelerine ve sürdürülebilir üretim gerçekleştirmelerine olanak tanıyan yapay zekâ destekli bir ekotasarım yazılımıdır.

Plant Protection Robot: Otonom robotlarla zararlı mikroorganizmalarla savaşır, bitkiye kalkan oluşturur ve optimum büyümeyi gözlemler.

Remora: Yat, tekne ve gemilerin karaya çıkartılmadan su altında temizlik, bakım ve raporlama operasyonlarını yapabilen insansız su altı robotlar üretmektedir.

Reportql: SQL tabanlı ve yapay zekâ destekli bir veri görselleştirme aracıdır.

Rownd Precision: Endüstride profesyoneller tarafından kullanılabilen üretim tezgâhlarını herkesin ulaşabileceği ve kolaylıkla kullanabileceği şekilde tasarlayıp geliştirmektedir.

SKYMOD Teknoloji: Kurumsal şirketlere, güvenli ve özelleştirilebilir yapay zekâ çözümleri sunarak iş süreçlerini otomatikleştirme ve verimliliği artırmaktadır.

Skills & Success Stage

Elaves: 0-3 yaş arası çocuklar için bilişsel gelişime uygun, çoklu dil edinimini destekleyen ekransız akıllı oyuncaklar; ebeveynler için yönetim uygulaması geliştirmektedir.

FlukerApp: Yapay zekâ tabanlı bir yabancı dil konuşma pratiği uygulamasıdır.

Kant Akademi: Kişiselleştirilmiş ve erişilebilir sınav hazırlığı sunan, özel araç kombinasyonuna sahip AI destekli bir öğrenme platformudur.

Meetgate: Adayların yetenek ve uyumunu objektif olarak tespit ederek, şirketlerin en doğru adayı en kısa sürede bulmasını sağlayan yapay zekâ destekli aday değerlendirme platformudur.

NepTune: Yapay zekâ destekli, çocukların çeşitli enstrümanları eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde öğrenmelerini sağlayan, oyunlaştırılmış müzik eğitim uygulamasıdır.

Remote Tech Work: Şirketleri önceden test edilmiş, üst düzey uzaktan geliştiricilerle buluşturan, yapay zekâ ile işe alım ve yetenek yönetimini kolaylaştırarak küresel performansı en üst düzeye çıkaran pazar yeri platformudur.

Sorbil: Yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş öğrenimle, eğitim hedeflerine ulaşamayan kişilerin efektif bir şekilde öğrenmesini sağlamaktadır.

Life Science & Wellbeing Stage

Actinsports: Sporcuların performansını izlemek ve analiz etmek için IoT tabanlı sensörler ve uygulamalar geliştirmektedir.

Boly: Sahaları keşfedip sporcuların bir araya geldiği, performansı takip ederken oynadıkça ödüller kazandıran ve spor deneyimini dönüştüren bir mobil uygulamadır.