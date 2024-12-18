‘Gönülden Ödüller’ 17’inci kez sahiplerini buldu

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) tarafından, özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını destekleyerek yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek amacıyla 2007 yılından bu yana verilen alanının tek ve en prestijli ödülleri, ‘Gönülden Ödüller’ sahiplerini buldu.

Ödül alan şirketler

Akbank “En Başarılı Gönüllülük Projesi: ‘Özen Gösterdiklerimiz’ kategorisinde, OEDAŞ ‘En Başarılı Gönüllülük Projesi: Can Dostlar’ kategorisinde, EnejiSa ‘En Başarılı Gönüllülük Projesi: ‘Çevre’ kategorisinde ödülle buluştu. EnerjiSa ve Zorlu Holding ‘En Etkili STK & Özel Sektör İş Birliği’ kategorisinin kazananları oldu. ‘En Başarılı Gönüllülük Projesi: Kuşaklar’ kategorisinde Vestel jüri özel ödülünü alırken Kibar Holding kategorinin ödül sahibi oldu. ‘Katma Değeri En İyi Anlatan Video’ kategorisinin ödül sahibi ise IC Holding oldu.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan ÖSGD Yönetim Kurulu Başkanı ve QNB Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, şunları söyledi:

“Yılın başında vizyoner kurumların bir araya gelerek, güçlerini iş birlikleri ile çoğaltmasının ve ihtiyaç sahibi kitlelere ulaşabilmek adına daha büyük ve kolektif adımlar atmalarının önemini vurgulamıştık çünkü artan ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda, makul çözüm ‘iyilikte rekabetten’ geçiyordu. 17. Gönülden Ödüller buluşmamızda ise, hem çalışanlarının potansiyel enerjilerini kanalize ederek toplumsal farklar yaratan ekipleri kutlama fırsatı bulduk, hem de teknolojiden alınan destekle farklı adresteki ortak hedeflerin nasıl bir araya gelip büyüyebileceğine dair formülleri, yol haritalarını sunmaya gayret ettik. İç güçlerinin ve değiştirme potansiyellerinin farkına varan, ekosistemin ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşarak ellerini taşın altına koyan, gönüllülerine yapılandırılmış ‘iyilik’ fırsatları sunan tüm lider ve kurumlara teşekkür eder, başarılı uygulamaları ile hepimize örnek olanları tebrik ederim. Diğer yandan da içinden geçtiğimiz bu zorlayıcı dönemde özel sektöre, en gerçek ve makul adımın iyilikte bulaşmak olacağını anımsatmak isterim.“

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin bu sene 17.sini gerçekleştirdiği Gönülden Ödüller törenin sunuculuğunu Gökçe Müftüoğlu üstlendi. Kollektif Kurumsal Gönüllülük panelinde ise ÖSGD YK Üyesi, Fiba Holding Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı Büşra Aydemir moderatörlüğünde, Beltur Genel Müdürü Osman Cenk Akın ve AbilityPool Kurucu Ortağı Özlem Ülker bir araya geldi.