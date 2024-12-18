MTSO, iş dünyasını yapay zekâyla eşleştirecek

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Bölgesel çaptaki üretici, satıcı, alıcı ve ekosisteme çeşitli çözümler sunan şirketlerin temsilcilerini buluşturacak etkinlik, yapay zekâ destekli eşleştirme teknolojisiyle benzerlerinden ayrılacak. Bilgisayardan www.oniki.net/etkinlik adresine tıklayarak ya da mobil cihazlara indirilecek ‘oniki’ uygulaması üzerinden kayıt başvurusu yapabilecek katılımcılar, sistemdeki ‘faaliyet alanı, alınmak veya satılmak istenen ürün/hizmet’ benzeri soruların eksiksiz yanıtlanmasıyla yapay zekâ algoritmasına dâhil olacak. Verilen cevaplarla bir eşleştirme mekaniği oluşturacak sistem, programa aynı amaç doğrultusunda katılan iş insanlarını ve girişimcileri aynı masada buluşturacak. Böylelikle kısa süre içinde etkili bir iş görüşmesi yapılmasına imkân tanınacak.



9 Ocak'ta buluşma çağrısı yaptı

Etkinliğin önemini vurgulayan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, “Üreticiden nihai satıcıya kadar tüm paydaşları buluşturacak bu yeni nesil etkinlik, bölge firmalarının yeni müşteriler bulmasında önemli bir dönüm noktası olacak. İşini büyütmek isteyen, satacak ürün ya da hizmeti bulunan, pazarlama bütçesine ve ekibe sahip olmasına karşın bunları en verimli şekilde nasıl yöneteceğini bilmeyen, e-ticaret ve e-ihracata yönelik ürettiği çözümleri doğru kişilerle doğrudan buluşturmayı arzulayan herkesi, 9 Ocak Perşembe günü Yenişehir Fuar Merkezi’nde düzenleyeceğimiz bu etkinlikte yer almaya davet ediyoruz” dedi.