AHKİB Başkanı Gürkan Tekin: “İşçilik maliyetinin yükü paylaşılmalı, teşvikler artırılmalı”

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, sektör sorunlarına ve çözüm önerilerine değindi. İstihdamdaki kayıpların derinleşmemesi için ücretli çalışandan kesilen gelir vergisi dilimlerinin günün koşullarına göre güncellenmesi gerektiğine işaret eden Tekin, mevcut SGK prim indiriminin yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarılmasının fayda sağlayacağını söyledi. Prim desteğinin emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren tüm firmaları kapsayacak şekilde düzenlenmesine ve en az 2 yıl süre ile devam ettirilmesine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tekin, “Yatay seyreden döviz kurları, artan işçilik maliyetleri ve ana pazarlardaki talep daralması nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Uluslararası alanda fiyat tutturmak çok zor. Üretim maliyetlerini azaltacak teşviklere ihtiyaç var. Maliyetlerde Asya’daki rakiplerimize göre yüzde 40-50, Avrupa’daki birçok ülkeye göre yüzde 15-20 pahalıyız. Ülkemizde asgari ücretin işverene maliyeti Asya’daki rakiplerimize göre 6-7 kat yüksek. İşçilik maliyeti yükünün paylaşılması gerek. Asgari ücretteki artış yükü sadece işverene bırakılmamalı” dedi.



Alınması gereken önlemleri sıraladı

Reeskont kredilerinin de ihracata daha etkili şekilde katkı sağlaması için yapısal değişikliklere ihtiyaç olduğunu kaydeden Tekin, “Reeskont kredilerinin doğrudan Eximbank aracılığıyla kullandırılması faydalı olur, teminat mektubu şartının kaldırılması veya bankalara üst limit getirilmesi finansmana erişimde büyük kolaylık sağlar. Reeskonttaki faizin düşürülerek TL kredilerinin daha cazip hale getirilmesi gerek. Bağımsız denetime tabi şirketlerin TL cinsinden nakdi ticari kredi kullanımlarında uygulanan, ‘10 milyon TL üzerinde döviz bulundurmama ve döviz varlıklarının aktiflerine oranının yüzde 5’i aşmama’ kısıtlamalarının esnetilmesi önemli. Sınırlandırmaların şartlara uygun düzenlenmesi, şirketlerin finansal esnekliğini artırır. İhracatçı firmalarımıza halen uygulanan yüzde 30 oranındaki döviz bozdurma zorunluluğunun kaldırılmasını veya kademeli olarak azaltılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.



27,7 milyon dolarlık ihracat

Kasım ayı ihracat rakamlarını da değerlendiren Gürkan Tekin, yılın bu döneminde 3 bin 289 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirerek, ülke ekonomisine 27,7 milyon dolarlık döviz kazandırdıklarını açıkladı. İhracat performansında yüzde 8’lik düşüş yaşadıklarını aktaran Tekin, “Birliğimiz en çok dış giyim, bay dış giyim ve diğer hazır eşya ürün gruplarında satış yaptı. Bu ürün grupları bölge ihracatımızın yüzde 76’sını oluşturdu. Bayan dış giyimde 9,9 milyon dolar, bay dış giyimde 7,4 milyon dolar, diğer hazır eşyada 3,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde Hollanda, Almanya ve Fransa ilk üç sırada yer aldı. Hollanda pazarında 10,4 milyon dolar, Almanya pazarında 2,2 milyon dolar, Fransa pazarında 2,1 milyon dolar ihracat değerine ulaştık. Kasım ayında ihracat hacminde anlamlı artışlar yakaladığımız ülkeler Polonya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kosova oldu” ifadelerini kullandı.