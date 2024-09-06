Bilgi Üniversitesi’nde “Girişimcilik Zirvesi” başlıyor

Zirve, girişimcilik ekosistemindeki en güncel ve kritik konuları ele alarak, katılımcılara yeni perspektifler kazandırmayı hedefliyor. Etkinlikte, çeşitli sektörlerden önde gelen konuşmacılar, çevre dostu iş modelleri, sürdürülebilir teknolojiler ve yeşil girişimcilik üzerine sunumlar yapacak. Bu bağlamda, farklı sektörlerde başarılı olmuş girişimciler, sürdürülebilirlik odaklı projelerini ve bu projelerin karşılaştığı zorlukları katılımcılarla paylaşacak.

Zirvede ayrıca, sürdürülebilir girişimciliğin iş dünyasındaki yeri ve önemi, geleceğin iş modellerinin nasıl şekilleneceği gibi konular da kapsamlı olarak ele alınacak. Girişimcilerin, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine nasıl katkı sağlayabilecekleri ve bu alanda yaratıcı çözümler geliştirmenin yolları da tartışılacak.

"Girişimcilik ekosisteminin yeşil bir dönüşüme ihtiyacı var"

JCI Beşiktaş Dernek Başkanı Avukat Eda Gemici, zirve hakkında yaptığı açıklamada, sürdürülebilir girişimciliğin önemine vurgu yaptı. Gemici şunları söyledi:

“Dünyamızın kaynaklarını daha verimli kullanmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin sorumluluğu. Bu zirve ile hem genç girişimcilere ilham vermeyi hem de iş dünyasında sürdürülebilirlik bilincinin yayılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Girişimcilik ekosisteminin yeşil bir dönüşüme ihtiyacı var ve bizler de bu dönüşümü destekleyen projeler ve fikirlerle buradayız.”

Katılımcılar zirvede yeni girişim fikirleri geliştirme şansı bulacaklar

Katılımcılar, paneller, atölye çalışmaları ve ağ kurma fırsatları aracılığıyla sektörlerinde sürdürülebilirliği teşvik eden yeni girişim fikirleri geliştirme şansı bulacaklar. Zirve, hem genç girişimciler hem de sürdürülebilir iş modelleri konusunda bilgi edinmek isteyen profesyoneller için önemli bir platform sunuyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Santral Kampüsü’nde gerçekleşecek bu zirve, sürdürülebilir girişimcilik alanında farkındalığın artırılması ve inovasyonun teşvik edilmesi adına önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.