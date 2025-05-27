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TÜSİAD'ın “Dönüşümü Hızlandır! Demoday” etkinliği 29 Mayıs'ta gerçekleşecek

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! girişimcilik programı kapsamında erken aşama girişimlere yönelik olarak kurgulanan hızlandırma programı TÜSİAD Dönüşümü Hızlandır!, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü düzenlenecek Demoday etkinliği ile girişimcilik ekosistemini bir araya getiriyor.

Haber Merkezi
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TÜSİAD'ın “Dönüşümü Hızlandır! Demoday” etkinliği 29 Mayıs'ta gerçekleşecek
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14.00-18.00 saatleri arasında Fark Labs'te gerçekleşecek etkinlikte, TÜSİAD rehberleriyle 3 ay yoğun bir şekilde çalışan 12 girişim sahneye çıkarak fikirlerini, gelişim süreçlerini ve gelecek hedeflerini, TÜSİAD üyeleriyle birlikte değerlendirme fırsatı bulacak.

Gençlere kapsamlı eğitim, mentorluk ve iş dünyası ile etkileşim desteği sağlıyor

Türkiye'nin en kapsamlı erken aşama girişimcilik programı olarak öne çıkan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!, gençlere iş fikri geliştirme, şirketleşme ve büyüme süreçlerinde kapsamlı eğitim, mentorluk ve iş dünyası ile etkileşim desteği sağlıyor. Hayata geçtiği 2011 yılından bu yana Bu Gençlikte İş Var! programına Türkiye'nin 81 ilinden ve 19 farklı ülkeden 25 bini aşkın genç girişimci adayı programa başvurdu; 100 bini aşkın genç, farkındalık etkinlik ve eğitimlerine katıldı.
 
Açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı Dr. İzel Levi Coşkun'un yapacağı etkinlik networking kokteyli ile son bulacak.

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