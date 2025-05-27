Deprem bölgesinden beyaz perdeye: Gençlerin filmleri Akbank Kısa Film Festivali’nde

Akbank’ın Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle, 6 Şubat depremlerinin ardından hayata geçirdiği “Akbank Güzel Yarınlar Hareketi” projesi ikinci yılında deprem bölgesindeki gençlerle buluşmaya devam ediyor. Proje kapsamında Akbank’ın gezici destek tırı, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Hatay’da üniversiteli gençlere kariyer, iletişim, sanat ve teknoloji odaklı atölyeler sunarak onların eğitim ve gelişim yolculuklarına destek oluyor.

Genç yeteneklerin filmleri Akbank Kısa Film Festivali Sahnesi’nde

Projenin en dikkat çeken eğitimlerinden biri olan Kısa Film Atölyesi’nde gençler, Akbank Sanat gönüllü uzmanları ile yönetmen ve senarist Selim Evci mentörlüğünde kısa film çekiminin inceliklerini öğreniyor. Bugüne dek 700’e yakın öğrencinin katıldığı atölyelerde, senaryo yazımından oyunculuğa çekim sürecine dek her aşamasında gençlerin yer aldığı 8 film üretildi. Bu filmler arasından seçilen 4 kısa film, 41 ülkeden eserlerin yer aldığı 21. Akbank Kısa Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluştu. Yapay Zeka (4’), İkilem (3’), Eski Eşyalar (4’) ve Son Sofra (3’) adlı filmler hem bölgeden gençlerin sesinin duyulmasında hem de toplumsal bir etki yaratılmasında rol oynadı.

“Gençlere yatırım, bölgenin geleceğine yatırım”

Gençlerin geleceğe hazır hale gelmesinin bölge ve Türkiye açısından önemine değinen Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç; “Akbank Güzel Yarınlar Hareketi, gençlerin yaşamlarına anlamlı ve kalıcı dokunuşlar yapabilmenin, sürdürülebilir bir toplum için en değerli yatırım olduğuna olan inancımızın bir yansıması. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak üzere çıktığımız bu yolda, iki yıla yaklaşan bir zamanda20 bine yakın gençle buluştuk. Gençlerimizin potansiyellerini keşfetmeleri, yeteneklerini geliştirmeleri ve güçlü bireyler olarak toplum içinde yer almaları için çalışmalarımızı üniversite kampüslerine taşıyarak etkimizi büyüttük. Akbank Sanat’ın yaratıcı atölyeleriyle sanatın iyileştirici ve dönüştürücü gücünü de sürecin bir parçası haline getirdik. Bu yıl başladığımız kısa film atölyesine gençlerin ilgisi büyük oldu. Film yapım süreçlerinin tüm aşamalarını bu atölyede öğrenerek, kendi kısa filmlerini çektiler. Biz dearalarından seçilen 4 filmi 21. Akbank Kısa Film Festivali’nde sanatseverle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Gençlerimizin yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmak, yeni bakış açıları kazandırmak ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

Güzel yarınlar hareketi yaklaşık 20 bin gençle buluştu

İlk etapta 10 bini aşkın gence ulaşan projenin Eylül 2024’te başlayan ikinci etabında, gezici destek tırı, gençlerin yoğunlukla bulundukları üniversite kampüslerinde konumlanıyor. Yeni dönemde Malatya İnönü Üniversitesi’nde başlayan atölye ve eğitimler, Adıyaman Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi’nin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde devam ediyor. Öğrencilere sanat ve teknoloji atölyelerinin yanı sıra finansal okuryazarlık, iletişim becerileri, kariyer planlama gibi alanlarda da özel eğitimler ve mentörlük çalışmaları sunuluyor. Projenin ikinci döneminde gerçekleşen 505 etkinlik ve atölyeye 9 binden fazla genç katıldı.