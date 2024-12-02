GAP Bölgesi, JCI’ın küresel girişimcilik ağına entegre ediliyor

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Junior Chamber International (JCI) Avrasya tarafından Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa Ticaret Borsası, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde Trans-El Transformatör, Akabe Enerji ve Meksan Transformatör’ün desteğiyle organize edilen Eurasia Startup Summit’24 Zirvesi 2000 yıllık Reji Kilisesi’nde düzenlendi. Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz’un da panelistler arasında yer aldığı zirveye Şanlıurfa Vali Yardımcısı Alper Taş, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulcenap Cevheri, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Serhat Karadağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkan Dr. Merve Ofluoğlu, Mimarlar Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Pirkan Kılıç, İş Bankası Yapay Zeka Fabrikası CEO’su Barış Karakullukçu ve CMO’su İlkay Demirdağ, yurt içi ve 6 ülkeden girişimciler katıldı. Tarihin Sıfır Noktası Göbeklitepe temasıyla organize edilen zirvede 13 girişimcinin startupı uluslararası mentörler ve melek yatırımcılarla buluşturulurken Şanlıurfa’daki 7 aile şirketine sürdürülebilir kurumsallaşma eğitimi verildi. Zirve’de ayrıca düzenlenen panellerde kadın girişimciliği, yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, yapay zeka ve teknokent faaliyetleri ve girişimcilerin sahada karşılaştıkları zorluklar da masaya yatırıldı.

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren JCI Avrasya Başkanı Büşranur Tenik Özdemir, Eurasia Startup Summit’i üçüncü defa gerçekleştirdiklerini belirterek, önümüzdeki süreçte GAP Bölgesi’nde yeni zirveler düzenlemeyi planladıklarını kaydetti. Zirvenin hem bir girişimcilik hem de teknoloji zirvesi olduğunun altını çizen Büşranur Tenik Özdemir, “Zirvemizde tüm girişimcilik ekosisteminin paydaşlarını bir araya getirerek, neler yapabileceğimizi ve dünyada nereye doğru gittiğimizi tartışıyoruz. Bilindiği üzere bir kırılım çağındayız. Krizler ve sürekli hale gelen yeniliklerin ortasında, her şey sürekli değişiyor. Yüksek teknoloji artık dokunduğu her şeyi yeniden şekillendirerek hayatlarımızın merkezinde. İnsanlık olarak, sadece dünyayla ilişkimizi dönüştürmekle kalmıyoruz, aynı zamanda kolektif hikayemizi de yeniden yazıyoruz. Biz yeni bir dönemin tanıklarıyız, bu dönüştürücü başlangıcın liderleri ve yaratıcılarıyız. Peki başlangıçta neredeydik? Sorusunu yanıtlamak üzere bu yıl, Eurasia Startup Summit’te, teknolojinin ilk tohumlarının ekildiği ve topluluk ve iş birliğinin en erken deneyimlerinin kök saldığı bir yerde buluştuk. Başladığımız onarıcı yeniliğin kalbine geri döndük. Paylaştığımız tarihin sıfır noktasına geri döndük” dedi.

Özdemir: GAP Bölgesi de JCI’ın küresel ağına entegre ediliyor

Göbeklitepe ve ardından Karahantepe'de yapılan keşiflerin bilinen insanlık tarihini yeniden tanımladığına dikkat çeken Büşranur Tenik Özdemir, “Şimdi, ortaya çıkan teknolojiler hayatlarımızı geri döndürülemez şekilde dönüştürüyor. Göbeklitepe'de ve Reji Kilisesi’nde geçmişimizi ve geleceğimizi yeniden şekillendiren teknolojileri deneyimledik. Girişimci ruhları, iş dünyası liderlerini ve inovasyon öncülerini bir araya getirdik. Birlikte düşündük, hayal ettik ve böylelikle yeni yollar açıyoruz. İstanbul’dan Londra’ya, dünyanın pek çok yerinden girişimcilerle ağımız var. Bu katılım bizi önümüzdeki süreçte yeni zirveler organize etmeye teşvik ediyor. Şanlıurfa on binlerce yıllık tarihiyle ve sahip olduğu beşeri tecrübesiyle gelecekte daha önemli yerlere gelecek. Aynı zamanda Mardin, Diyarbakır ve Adıyaman bölgeleri de bu gelişimde öne çıkan kentlerimiz arasında yer alıyor. Bu kadim kentlerimizdeki girişimcilerimizi JCI’ın 110 ülkedeki iletişim ağına dahil etmek için bölgede yeni bir yapılanma kuruyoruz. Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin ve Diyarbakır’ı içine alan JCI GAP yerel organizasyonumuzun kuruluş çalışmalarına başlamış durumdayız. JCI Avrasya olarak GAP yerel organizasyonumuzun kuruluşuna ve JCI Türkiye ağına entegrasyon sürecinde mentörlük yapacağız” diye konuştu.

İpek: “Şanlıurfa’da atılacak girişimcilik adımları dünya çapında etki yaratabilir”

JCI Türkiye Başkanı Şahin İpek, ise 110 ülkede temsilciliği bulunan küresel bir sivil toplum kuruluşunun Türkiye yapılanmasını yönettiklerini söyledi. Bu yılki etkinliği Şanlıurfa’da düzenlemekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Şahin İpek, “Şanlıurfa’daki girişimcilerle bir araya gelmek, ülkemizin gelişimini burada görmek çok gurur verici. Şanlıurfa, tarihin sıfır noktası olarak biliniyor. Göbeklitepe ve Karahantepe’deki keşiflerle birlikte dünyadaki ününü her geçen gün daha da artırıyor. Bu açıdan bakacak olursak Şanlıurfa’daki genç girişimcilere ve girişimcilik ekosistemine daha fazla güvenmeleri gerektiğini ve burada atılacak adımların dünya çapında etki yaratabileceğini anlatıyoruz. Bu süreçte bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak küresel girişimcilerin yetiştirilmesi için bizlerde elimizi taşın altına koyuyoruz. Önümüzdeki süreçte bölgenin girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız. Şanlıurfa’nın yanı sıra Mardin, Diyarbakır ve Adıyaman’daki girişimcilerimizle olan iletişimimizi daha da artıracağız” diye konuştu.

İlhan: “Girişimci etkinlikleri kadınların kendi yol haritalarını oluşturmalarına olanak tanıyor”

TOBB Şanlıurfa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Kübra İlhan, bu tarz küresel etkinliklerin girişimcilerle melek yatırımcıları bir araya getirdiği için çok önemli bir misyon üstlendiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Bu tür etkinlikler çok kıymetli etkileşimler sağlıyor. Hem ticari açıdan hem de bölgemizdeki kadın girişimcilerimizin standardını yükselten ilham verici hikayeler açısından çok değerli. Burada yaratılan sinerji girişimcilerimize kendi yol haritalarını daha net bir şekilde çizmelerine ve mentörlük desteğiyle daha ileri yol almalarına olanak tanıyor.”

Karadağ: “Girişimcilerin finansal kaynaklara erişimi güçlendirilmeli”

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Serhat Karadağ, Şanlıurfa’nın sahip olduğu kadim tarihi ve binlerce yıllık ticari tecrübesinin pek çok sektörde büyüme ivmesi yarattığını vurgulayarak bu süreci desteklemek adına yeni nesil girişimcilere ihtiyaç olduğunu aktardı. Şanlıurfa’nın yeni fikirlerin, yeni teknolojilerin ve yeni iş birliklerinin doğduğu bir merkez haline getirmek için güçlü bir kurumsal hafıza ve iletişim ağı oluşturduklarını belirten Serhat Karadağ, “İlimiz, zengin kültürel mirası, tarihi dokusu ve genç nüfusuyla girişimcilerimiz için önemli bir potansiyele sahiptir. Hem tarım hem turizm hem de teknoloji gibi alanlarda önemli çalışma ve girişim alanları var. Bu potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için güçlü bir girişimcilik ekosistemi oluşturuyoruz. Girişimcilik kültürümüzün yaygınlaşması için biz Şanlıurfa TSO olarak Kadın Girişimciler Kurulu, Genç Girişimciler Kurulumuz ve Şanlıurfa Teknokent aracılığıyla eğitim programları, seminerler, paneller düzenleyerek girişimcilerimizin yanında yer alıyoruz. Ancak bu çalışmalar bölgemizin potansiyelini düşündüğümüzde yeterli değil. Finansal Desteklerin Artırılması için, KOSGEB'in sağladığı hibe ve kredi olanaklarından girişimcilerin daha fazla yararlanmasını sağlamalıyız. Bilgilendirme çalışmaları, melek yatırımcıların Şanlıurfa'ya yönlendirilmesi ve girişimcilerin yatırımcılarla buluşmasını sağlamak önemli girişim alanlarımızdır. Bu alanda girişimcilerimizin sürdürülebilir kredilere erişimini kolaylaştırmak, kamu ve özel sektör işbirliğini artırmak, Şanlıurfa'yı girişimcilik merkezi olarak konumlandırmak, etkili bir marka oluşturmak, Girişimcilerin ürün ve hizmetlerini pazarlamaları için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Oğuz: Dünyada çatışmaların hızla artacağı bir sürece giriyoruz

Tüm dünyada 2025 yılında askeri çatışmaların artacağını öngördüklerini ifade eden Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz, şirketler için zor bir dönemin başladığını kaydetti. Bu zor süreçte ayakta kalan işletmelerin yeni döneme güçlü bir giriş yapacağını kaydeden Dr. Şeref Oğuz, “Demokrasisi ve sanayisi güçlü olan ülkeler bu kriz sürecinden güçlü bir şekilde çıkacaklar. Ancak zayıf demokrasi ve hukuk sistemine sahip ülkeler için iyi günler görünmüyor. Çatışmaların daha da artacağı bir döneme giriyoruz. Savaş Çin ve ABD arasında gerçekleşiyor ve tüm cephelerde daha da genişleyecek. Bu süreçte güçlü olmak istiyorsak bir an önce çip üretimine yönelik hamleler yapmalıyız. Çip üretimi olmayan ülkeler teknolojide ileri gidemez. Çip ithalatını azaltacak ve yerli üretimi teşvik edecek adımlar atmalıyız. Biz bu alanda 4-5 milyar dolarlık sermaye ile başladık. Ancak bu alandaki ülkeler ortaya 60 milyar dolar sermaye koymuş durumda. Bu alandaki girişimleri güçlendirecek planlamaları şimdiden belirlemeliyiz. Ne yazık ki teknoloji alanında ülkemizin bir yol haritası yok. Genç girişimcilerimizin önünü açacak yeni bir stratejiye ihtiyaç var. 2025 yılında krizlere karşı hızlı aksiyon almazsak, içimizdeki çürükleri ayıklama konusunda kararlı olmazsak bu süreçte çok fazla maliyet ödeyeceğiz” diye konuştu.