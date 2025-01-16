Girişimde Kadın Enerjisi Programı başlıyor

Türkiye’nin en büyük entegre endüstri grubu olan SOCAR Türkiye ileTürkiye'de girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimciliğin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) bir iş birliğine imza attı. SOCAR Türkiye sponsorluğunda başlayan “Girişimde Kadın Enerjisi Programı”, İzmir’in Aliağa bölgesinde yaşayan, ne eğitimde ne istihdamda olan kadınlarıgirişimcilik yolculuğuna hazırlamayı hedefliyor.

İmza törenine katılan SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı MikayilYusifov; “SOCAR Türkiye olarak stratejik öneme sahip grup şirketlerimizle yarattığımız ekonomik değerin yanı sıra topluma karşı sorumluluğumuzun bilinciyle, özellikle faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde toplumsal fayda yaratmak için projeler geliştiriyoruz. Kadınların ekonomiye aktif katılımını toplumsal ilerlemenin anahtarlarından biri olarak görüyoruz. “Girişimde Kadın Enerjisi Programı” ile Aliağa’dayaşayan, ne eğitimde, ne istihdamda olankadınların güçlü fikirlerini hayata geçirmelerine destek olmayı ve girişimcilik yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

GİRVAK Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra; “Türkiye’nin sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasında, kadınların ekonomiye eşit katılımı temel bir gerekliliktir. Bu hedefin önündeki engellerin kaldırılması ve girişimcilik gibi kapsayıcı araçların kullanılması, toplumsal ve ekonomik dönüşüm için önemli bir adımdır. Bu program, kadınları ekonomik ve sosyal anlamda destekleyerek toplumun her katmanında aktif olarak yer almalarına olanak sağlıyor. SOCAR Türkiye gibi güçlü bir şirketin katkısıyla, Girişimde Kadın Enerjisi Programı’nın bu alanda fark yaratan önemli bir proje olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Programın detayları

Sekiz ay sürecek olan ve ilk olarak 50 kadının katılımıyla başlayacak bu program, kadın gücüyle büyümeyi odağına alıyor ve katılımcılara girişimcilikten finansal okuryazarlığa, dijital becerilerden toplumsal dayanışmaya kadar birçok alanda eğitim ve destek sunmayı hedefliyor. Programa, İzmir’in Aliağa bölgesinde ikamet eden ve fikirlerini girişime dönüştürmek isteyen kadınlar, 17 Şubat 2025 tarihine kadar başvuru yapabilecekler.

Program kadınlar için ilham ve gelişim dolu modüller içeriyor

Kadınların girişimcilik yoluyla ekonomiye katılmaları hem bireysel hem de toplumsal gelişim için hayati önem taşıyor. Girişimde Kadın Enerjisi Programı’nda başta NEET (Ne eğitimde ne de istihdamda olan) kadınların ekonomik ve sosyal bağımsızlık kazanmalarına yardımcı olmak ve toplumsal dayanışma ruhlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.