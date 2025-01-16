VakıfBank, BİLSEM atölyeleriyle Türkiye’nin yarınlarına değer katıyor

Kurulduğu günden bu yana toplumsal fayda sağlayan projeleri hayata geçirmeye devam eden VakıfBank, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü BİLSEM Projesi kapsamında, 2024 yılında 10 yeni atölye ekleyerek toplam atölye sayısını 80’e çıkardı. Eğitimi ve bilimi toplumsal ilerlemenin temel taşı olarak gören VakıfBank, BİLSEM atölyeleriyle her çocuğun içinde saklı olan yeteneği ortaya çıkararak bilim, sanat, teknoloji gibi alanlarda geleceğin liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyor.

Eğitim alanında yürüttüğü projelerde toplumun gelişimine öncülük etmeyi hedefleyen VakıfBank, BİLSEM kapsamında hayata geçirdiği 30 mekatronik, 41 yapay zekâ ve 9 akıl oyunları atölyesiyle özel yetenekli çocukların potansiyellerini keşfetmelerine destek oluyor. VakıfBank ayrıca, mekatronik, yapay zekâ ve akıl oyunları atölyelerinin yanı sıra bugüne kadar kurduğu 170’in üzerinde bilişim teknolojileri laboratuvarı ile bilginin pratiğe dönüşmesine imkan tanıyor. 2017 yılından bu yana hayata geçirilen bu atölyeler, çocukların geleceğin teknolojileriyle erken yaşta tanışmalarını da sağlıyor. Atölyeler, aynı zamanda öğrencilere multidisipliner bir eğitim sunarak, onları bilgiye dayalı düşünme tarzlarıyla tanıştırıyor. Atölyelerin içeriği, daha kapsayıcı bir yapıya sahip olması için sahadan alınan dönütler ve teknolojik gelişmeler ışığında sürekli güncelleniyor.

Yaratıcı ve çözüm odaklı projelerin adresi: BİLSEM atölyeleri

Yapay zekâ, veri analizi, sistem mimarisi, yaratıcı düşünme, strateji geliştirme, işbirlikli öğrenme ve özgün tasarıma sahip ürünler geliştirebilme gibi ileri düzey becerilerin kazandırılmasına katkıda bulunan atölyelerde, öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme imkânı da sunuluyor. Atölyelerde sahip oldukları bilgiyi pratiğe dökme fırsatı bulan öğrenciler, görme engelliler için evrensel renk alfabesi, ders esnasında öğrencilerin duygusal durumlarını analiz edebilen yapay zekâ destekli akıllı sıralar gibi birbirinden yenilikçi ve çözüm odaklı projeleriyle ödüllere de layık görülüyor.

Teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesi, öğrencilerin derslere olan motivasyonunu artırırken sayısal derslerdeki başarılarını da önemli ölçüde yükseltiyor. BİLSEM atölyeleri öğrencilere yalnızca akademik beceriler kazandırmakla kalmıyor. Aynı zamanda problem çözme, liderlik, takım çalışması ve eleştirel düşünme gibi hayati yaşam becerilerini geliştiren bir platform olmasıyla da göz dolduruyor.

BİLSEM atölyelerinde hayata geçirilen çalışmalar, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki yetkinliklerine önemli katkı sağlıyor. 2022-2023 eğitim yılında, TÜBİTAK 2204-A, 2204-B ve 2204-C yarışmalarında toplam 23 derece elde edilirken, TÜBİTAK 4004, 4005 ve 4006 programları kapsamında 19 proje kabul aldı. Ayrıca, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları’nda 5 öğrenci dereceye girerken, TEKNOFEST 2023’te 8 proje ödüle layık görüldü. VakıfBank tarafından desteklenen bu atölyeler, öğrencilerin ulusal ve uluslararası platformlarda başarı kazanmalarına da imkan tanıyor.