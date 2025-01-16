Türk toplumu temizliği gurur meselesi olarak görüyor!

Küçük ev aletleri sektöründe referans noktası konumunda bulunan Tefal, "Temizlik Tüketici Kullanım Alışkanlıkları" araştırmasını paylaştı. Papillon tarafından hazırlanan araştırmada Türk toplumunun temizlik alışkanlıkları, en çok hangi model süpürge kullanıldığı, tüketicinin en temel beklentilerinin neler olduğu, hangi ürünlerin daha çok talep edildiği ortaya kondu.

Türkiye dahil yedi ülkenin katıldığı, 2024 yılının Ağustos-Eylül aylarında yapılan araştırmada Türkiye, incelenen yedi ülke arasında en yüksek penetrasyon oranına sahip ülkelerden biri.

Temizlikte en temel ihtiyaçlar: mükemmel sonuç, güçlü ve verimli cihazlar

Araştırma sonuçlarına göre Türkler ev temizliğine oldukça önem veriyor. Türkiye'de temizlikte en temel ihtiyaçlar; mükemmel sonuç, güç, kullanım rahatlığı, sağlamlık ve yüksek kalite olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, temizlik için birden fazla ekipmana ihtiyaç duyduklarını ifade ediyor.

En yüksek potansiyel çoklu fonksiyonlara sahip dikey süpürgelerde

Verilere göre, 2016'dan bu yana birçok toz torbalı elektrikli süpürge kullanıcısının toz torbasıza geçiş yaptığı görülüyor. Robot ve dikey süpürgeler sayesinde ise çoklu yüzeyde kullanılabilen ürünler son yıllarda çıkış yapmış durumda.

Toz torbasız elektrikli süpürgeler Türkiye'de hâlâ en geniş hedef kitlede varlık göstermeye devam ederken; robot süpürgelerin büyüme potansiyeline sahip olduğu ve çoklu zeminlere uygun dikey süpürgelerin de ev temizliği kategorisinde yükselişte olduğu gözlemleniyor. Süpürme ve yıkama/buharla temizleme özelliklerini bir arada sunan ikisi bir arada özellikli cihazlar ise kullanım kolaylığı açısından yüksek potansiyele sahip olarak belirtiliyor.

Kullanıcı tercihleri incelendiğinde, dikey süpürgelerde güç ve hafiflik, toz torbasız elektrikli süpürgelerde ise maksimum güç en fazla tercih edilen özellikler arasında öne çıkıyor.

Ev temizliği sağlık ve gurur meselesi

Türkler arasında ev temizliği, öncelikle sağlık (%77) ve gurur (%73) meselesi olarak görülüyor. Türkler arasında süpürgeyle temizlik (%75) yapmak, yemek yapmanın (%82) ardından en keyifli ev işleri arasında yer alıyor. Ardından yer süpürme (%71) ve çamaşır yıkama (%70) geliyor.

Türkiye'de tüketiciler söz konusu temizlik olduğunda talepkarlığıyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar kendilerini temizlikte uzman olarak değerlendiriyor; özellikle genç kullanıcıların bu konuda daha iddialı olduğu ortaya konuyor. 18-24 yaş aralığındaki katılımcılarda kendini "çok yüksek düzeyde uzman" olarak görenlerin oranı %44.

Türkiye'de her gün yer süpürülüyor

Tefal'in yaptırdığı araştırma sonuçlarına göre Türk kullanıcılar kirli bir eve tahammül edemiyor; %52'si evlerinin temiz olmasını isterken, %43'ü kirli bir evi kesinlikle kabul edemiyor. Türkiye'de yer süpürme işlemi neredeyse her gün yapılıyor; haftada ortalama beş defadan fazla olduğu görülüyor. Dünya genelinde ise haftada ortalama üç-dört kez temizlik yapılıyor. Türk kullanıcılar haftada üç saatten fazla süreyi ev temizliğine ayırıyor.

Türk hanelerinin yarısından fazlasında en az üç farklı elektrikli temizlik cihazı; %70'inde ise en az iki elektrikli süpürge bulunuyor.

Katılımcıların yarısından fazlası gözle görülmeyen noktalara girerek temizlik yapıyor

Verilere göre katılımcıların %63'ü “Evimin hiç kirlenmemesi için ev işlerini düzenli olarak yapıyorum”, %61'i “Ev işlerini mantıklı bir şekilde, belirli bir sırayla yapıyorum”, %58'i “Ev işlerinin düzgün yapıldığından emin olmak için ev işlerini kendim yapmayı tercih ediyorum”, %57'si “En köşelere, gözle görülmeyen noktalara bile girerek temizlik yapıyorum”, %54'ü ise “Yıkamak yeterli değil, dezenfekte etmek de gerektiğine inanıyorum” diyor.

Her 10 evden 7'sinde birden fazla süpürge var

Tefal'in araştırma sonuçlarına göre en az bir temizlik cihazına sahip olanların oranı %91. Bu oran içinde elektrikli toz torbalı ve toz torbasız elektrikli süpürgeler ön plana çıkıyor.

Ürün tercihlerinde fiyat değil, güç/performans önde

Verilere göre, kullanıcıların ürün tercihlerinde önemli olan kriter fiyattan ziyade güç ve performans. Son satın alınan ürün, öncelikli olarak “bir üst segmente çıkma” motivasyonuyla yapılıyor. Türkiye'deki kullanıcıların üçte ikisinin, özellikle daha hızlı, mükemmel, derinlemesine sonuçlar sağlama söz konusu olduğunda yeni ekipmanlara yatırım yapmaya istekli olduğu görülüyor.

“Araştırmamız, önümüzdeki döneme ve yol haritamıza dair ışık tutuyor”

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Groupe SEB Türkiye Genel Müdürü Ege Pekkınran, “Tefal olarak, Türk tüketicisiyle 30 yılı aşkın zamandır devam eden bir gönül bağımız var. Bu yakın bağın sırrı ise her zaman tüketicilerin beklentilerini ve taleplerini gözlemleyebilmemiz oldu. Kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak ürünler sunmaya odaklandık. Sonuçlarını paylaştığımız son araştırmamız da bu anlamda önümüzdeki döneme ve yol haritamıza dair ışık tutuyor; incelenen yedi ülke arasında Türk toplumunun temizliğe ne kadar önem verdiğini gözler önüne seriyor. Temizliğin demirbaşı ise süpürgeler. Araştırma bulgularına göre 2016'dan bu yana yenilikçi, çoklu performans sunabilen cihazlara doğru bir yönelim olduğunu ve satın alma eğilimlerinde de benzer trendleri gözlemliyoruz. Bu çalışma kullanıcıların ürün tercihlerinde güç ve performansın fiyattan daha belirleyici olduğunu gözler önüne seriyor” diyor.