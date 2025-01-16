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İngiltere ekonomisinde yeniden büyüme görüldü

İngiltere ekonomisi kasım ayında büyümeye geri döndü.

Haber Merkezi
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İngiltere ekonomisinde yeniden büyüme görüldü
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İngiltere ekonomisi kasım ayında büyümeye geri döndü. Ancak bunun hükümetin artan borçlarını kontrol altına alma kabiliyetine ilişkin endişeleri hafifletecek kadar güçlü bir toparlanmanın başlangıcına işaret etmesi pek olası görünmüyor.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) yaptığı açıklamada GSYH'nın kasım ayında ekim ayına kıyasla yüzde 0,1 arttığını ve ekonomistlerin beklediği yüzde 0,2'lik artıştan daha zayıf bir sonuç elde edildiğini belirtti.

Aralık ayında OECD, İngiltere'nin 2024'te sadece yüzde 0,9'luk bir ekonomik büyüme göstereceğini ve ABD için öngörülen yüzde 2,8'lik büyümenin çok gerisinde kalacağını tahmin etti.

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