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İngiltere'nin sanayi üretimi 3 aydır düşüyor

İngiltere'de Kasım 2024'te sanayi üretiminin yüzde 0,4 azaldığı tahmin edildi. ONS verilerine göre sanayi üretimi eylül ve ekim aylarında sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,6'lık düşüş göstermişti.

Haber Merkezi
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İngiltere'nin sanayi üretimi 3 aydır düşüyor
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Kasımda sanayi üretimi Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. Kasımda aylık üretimdeki düşüş imalat sektöründe yüzde 0,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,5, su temini ve kanalizasyon sektöründe yüzde 0,3 oldu. Elektrik ve gaz sektöründe üretimi yüzde 0,2 arttı.

Kasım 2024'te imalat üretimindeki aylık düşüş 13 alt sektörün 7'sinde görüldü.

Kasıma kadarki üç aylık üretim çıktısı ağustosa kadarki üç aylık döneme kıyasla yüzde 0,7 azaldı, bu Nisan 2024'e kadarki üç aylık dönemden bu yana üst üste yedinci üç aylık düşüş oldu.

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