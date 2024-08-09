Türk girişimciler Londra’da yatırımcı karşısına çıkacak

İTÜ ARI Teknokent, geçtiğimiz günlerde teknoloji girişimcileri için başlattığı “global hub’lar” ile girişimlerin globalleşme süreçlerine desteklerini artıracağını duyurmuştu. Aynı bakış açısıyla, 12 yıldır düzenlediği Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge etkinliğini de bu yıl Türkiye sahnesine ek olarak, Londra’da düzenleyecek. Big Bang London Demo Day, 26 Eylül’de Londra’da iş dünyasının merkezlerinden olan Canary Whorf bölgesindeki Level 39’da gerçekleşecek. Türkiye’den seçilen alanında öncü 15 girişim, online ve fiziksel olarak 1000’i aşkın global yatırımcıyla bir araya getirilecek.

Big Bang Global Demo Day ilk kez gerçekleştirilecek

Yer ve zaman sınırının kalktığı günümüzde globalde etki alanını genişlettiklerini ifade eden ve “global ekosistem kurma” misyonuyla hareket ettiklerini belirten İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “2012 yılından bu yana teknoloji girişimcilerini yatırımcıların, basının ve kamuoyunun karşısına çıkardığımız ve milyarlarca kaynak ile buluşturduğumuz Big Bang Startup Challenge etkinliğinin etki alanını genişleterek, girişimcilerimiz için globalde yeni bir fırsat başlatıyoruz. İTÜ ARI Teknokent’in 2024’te başlattığı globalleşme stratejileri ve faaliyetlerinin bir parçası olarak global pazarlarda Demo Day’ler düzenleyeceğiz. İlk global demo day’imizi 26 Eylül’de Londra’da gerçekleştireceğiz. ‘Türkiye’den ihracat’ hedefiyle seçilmiş 15 teknoloji girişimini 60’dan fazla yatırımcıyla fiziksel ortamda, 1000’den fazla yatırımcıyla ise online ortamda buluşturacağız. 250 bin pound ila 2 milyon pound aralığında yatırım arayan girişimleri 1-20 Eylül arasında yatırıma hazırlık kampına alacağız. 26 Eylül’de ise Big Bang London Demo Day’de çok etkili ve etkin bir network ile buluşturacağız. İnanıyorum ki, İTÜ ARI Teknokent’in yürüttüğü Innogate uluslararası programları, tüm Türkiye için İstanbul’dan globale açılan bir inovasyon kapısı olacaktır.” dedi.