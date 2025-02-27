SUMMIT ERCİYES’25 Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi gerçekleştirildi

Düzenlenen etkinliğe; Kayseri Vali Yardımcıları Ömer Tekeş ile Erkan Kaçmaz, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oktay Özkan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ufuk Sekmen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Daire Başkanı İbrahim Karabulut, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezleri Daire Başkanı Alper Kahramanca, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, Kayseri Sanayi Odası Meclis Katip Üyesi Sedat Böyük, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, Erciyes Üniversitesi Genel Sekreteri ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İbrahim Narin, Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, protokol üyeleri, girişimciler ve çok sayıda yatırımcı katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri’nin girişimciliğin, ticaretin ve yardımseverliğin başkenti olduğunu belirterek, Kayseri’nin birliktelik olarak örnek alınan bir şehir olduğuna dikkat çekti.

“Erciyes Üniversitesi akademik personeli Ar-Ge ve Ür-Ge üreten bir yapıda”

Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oktay Özkan, Üniversite olarak şehrin girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemine ciddi katkılar sağlayarak motive olduklarını söyledi. Kayseri’nin girişimcilik, ticaret ve sanayi ile anılan bir şehir olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özkan, “Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark olarak, girişimcilik ekosistemini nasıl güçlendiririz ve nasıl katkılar sağlarız konusu hep gündemimizde tutuyoruz” diye konuştu. Erciyes Teknopark ’ta yer alan birçok firmanın akademisyenlerin olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Özkan, “Erciyes Üniversitesi’nin akademik personel ciddi anlamda Ar-Ge üreten ve bu Ar-Ge’yi de Ür-Ge’ye dönüştüren bir yapının içeresinde. Bizlerde Teknopark olarak Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilmiş olan tüm Ar-Ge çalışmalarının Teknopark’ta Ür-Ge’ye dönüştürülmesi için katkılar sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

“Ticaret Odası olarak bu etkinliklerin içerisinde bulunmak bizim için çok önemli”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ufuk Sekmen de konuşmasında düzenlenen etkinliğin yeni çalışmalar için bir fırsat olduğunu belirtti. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal ise “Bu önemli zirvenin, girişimcilik ruhunun asırlardır yasatıldığı ilk ticari anlaşmaların yapıldığı, ticaretin Kayseri de gerçekleşmesi bize her zaman mutlu etmiştir. Beş yıldır yapılan bu etkinliğin her geçen yıl, bir önceki yıldan daha üzerine koyarak ilerlemesi bizlerinde Ticaret Odası olarak bu etkinliklerin içerisinde bulunması, bizim için çok önemli ve çok keyiflidir” diye konuştu.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker de yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Orta Anadolu kalkınma Ajansı olarak bizler, girişimcilik ekosistemini sürekli, geliştirmeye çalışan, faaliyetlerde bulunuyoruz Bu kapsamda da hem bölgede düzenlediğimiz girişimcilik iş fikri yarışmaları, hem de farkındalık çalışmaları, araştırma raporları, sektör çalışmaları gibi etkinliklerle sürekli sıcak tutmaya çalıştığımız bu alanda Kayserimizden tüm dünyaya bir mesaj vermeye çalışıyoruz.”

Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç ise yaptığı konuşmada etkinlik hakkında bilgi verdi. Dalkılıç, “Sadece teknopark hizmetleri yapmıyoruz. Anadolu’da olmanın getirdiği sorumlulukların bilinciyle beraber, sosyal sorumluluk projesi diyebileceğimiz birçok projeyi de aslında özveriyle çalışarak üstlenmeye çalışan bir ekibimiz var” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlikte, Erciyes Teknopark ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlenmekte olan ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine sahip girişimci adaylarının desteklendiği “Benim İşim Girişim” iş fikri yarışmasında derece elde edenlere ödülleri takdim edildi.

Etkinliğin ikinci oturumunda ise, “Melek Yatırımcılık Ekosisteminde Güncel Gelişmeler” panelinde ECO Danışmanlık’tan Yasemin Eda Erdal Öcal moderasyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gönül Öztürk, Şirket Ortağım Melek Yatırım Ağı Ağ Başkanı Mehmet Buldurgan, Galata Business Angels Genel Sekreteri Ata Uzunhasan, TRAngels Melek Yatırım Ağı Ortağı Mehmet Çilingir panelist olarak yer aldı.

“Kitle Fonlama Dünyasında Yenilikler” oturumu ise Merkezi Kayıt Kuruluşu Saklama Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Setenay Yağanoğlu moderasyonunda gerçekleştirildi. Nar Fon Genel Müdürü Gökhan Alpen, Fongogo Genel Müdürü Serkan Bağçe, StartupCentrum Kurucu Ortağı Nizamettin Sami Harputlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk konuşmacı olarak katıldı.

“GSYF/VC Ekosisteminin Geleceği” oturumu in4startups Kurucu Ortağı Ahmet Sefa Bir moderasyonunda gerçekleşti. Oturuma Domino Ventures Yatırım Direktörü Büşra Yılmaz ve e2vc Ortağı Kaan Eren konuşmacı olarak katılım sağladı.

Bunlara ek olarak ise, Orange Camp Tech Hub Amsterdam’dan Refik Tuncer tarafından “Teknolojide ve Yatırımda Global Perspektif Sunumu” gerçekleştirildi.