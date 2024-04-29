Zignaly, 100 milyon dolarlık ekosistem geliştirme fonu aldı

Sosyal yatırım platformu Zignaly, Cosmos tabanlı ZIGChain’i ve DWF Labs’ten aldığı 100 milyon dolarlık ekosistem geliştirme fonunu Dubai’de gerçekleşen Token2049 etkinliğinde duyurdu.

Son dönemde iki büyük duyuru yapan ekip, Zignaly’nin kripto fon yöneticisi olarak işlev gördüğünü ve kullanıcıların profesyonellerden işlem kopyalama yeteneğine sahip olduğunu da vurguladı.

ZIGChain katman-1 blokzinciri, Cosmos üzerinde bulunan 100 milyon dolarlık fonla kullanıcıların herhangi bir çaba harcamadan varlık oluşturma altyapısının geliştirilmesine odaklanacak.

Öte yandan Zignaly, Güney Afrika'da Vadeli Finans Hizmeti Sağlayıcısı olmak için bir kripto lisansı aldıklarını da açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan DWF Labs Yönetici Ortağı Andrei Grachev, "ZIGChain, blockchain geliştiricilerinin işlerine en iyi biçimde odaklanmasını sağlayacak. Varlık yöneticileri güçlü bir kullanıcı tabakası oluştururken, protokol ve kullanıcı tabanı arasında bir köprü görevi görecek.” dedi.

UDHC ortağı Torben Jorgenson ise ZIGChain'deki varlık yönetimi katmanının karmaşık DeFi protokollerinde çaba gerektirmeyen bir kullanıcı deneyimi sunacağını ve ekosistem fonuna katılmanın stratejik bir hamle olduğunu ifade etti.