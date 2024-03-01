1 Mart 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 1 Mart güncel akaryakıt fiyatları
1 Mart'tan itibaren motorine 1 lira 35 kuruş indirim gelmesi bekleniyordu. Peki, 1 Mart’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi? 1 Mart 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bazı iller için 1 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları…
1 Mart’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?
1 Mart'ta motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Benzin grubunda ise herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor. İşte 1 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları;
İstanbul Avrupa
Benzin Fiyatı: 40.46 TL/L
Motorin Fiyatı: 40.66 TL/L
LPG fiyatı: 20.95 TL/L
İstanbul Anadolu
Benzin fiyatı: 40.37 TL/L
Motorin fiyatı: 40.59 TL/L
LPG fiyatı: 20.44 TL/L
İzmir
Benzin Fiyatı: 41.39 TL/L
Motorin Fiyatı: 41.67 TL/L
LPG fiyatı: 20.52 TL/L
Ankara
Benzin Fiyatı: 41.17 TL/L
Motorin Fiyatı: 41.44 TL/L
LPG fiyatı: 20.85 TL/L
Adana
Benzin Fiyatı: 41.77 TL/L
Motorin Fiyatı: 42.02 TL/L
LPG fiyatı: 20.73 TL/L