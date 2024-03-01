1 Mart 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? 1 Mart güncel akaryakıt fiyatları

1 Mart’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?

1 Mart'ta motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Benzin grubunda ise herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor. İşte 1 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları;

İstanbul Avrupa

Benzin Fiyatı: 40.46 TL/L

Motorin Fiyatı: 40.66 TL/L

LPG fiyatı: 20.95 TL/L

İstanbul Anadolu

Benzin fiyatı: 40.37 TL/L

Motorin fiyatı: 40.59 TL/L

LPG fiyatı: 20.44 TL/L

İzmir

Benzin Fiyatı: 41.39 TL/L

Motorin Fiyatı: 41.67 TL/L

LPG fiyatı: 20.52 TL/L

Ankara

Benzin Fiyatı: 41.17 TL/L

Motorin Fiyatı: 41.44 TL/L

LPG fiyatı: 20.85 TL/L

Adana

Benzin Fiyatı: 41.77 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.02 TL/L

LPG fiyatı: 20.73 TL/L