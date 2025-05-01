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1 Mayıs kutlamaları öncesi Kadıköy'de yoğun güvenlik önlemi

İstanbul Kadıköy'de kutlanacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Haber Merkezi
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1 Mayıs kutlamaları öncesi Kadıköy'de yoğun güvenlik önlemi
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Kadıköy'de kutlanacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde emniyet güçleri Kadıköy'ün dört bir yanında yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kutlama alanı olan Rıhtım tarafı demir barikatlarla çevrildi. Öte yandan Kadıköy'ün her bir noktası araç trafiğine kapatılırken görevli araçlar hariç tüm araçların giriş ve çıkışları yasaklandı.

Kutlama alanının her bir noktasına emniyet personelleri görevlendirildi. Dün akşam saatlerinde ise İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, alınan güvenlik önlemlerini Kadıköy'e gelerek yerinde denetledi.

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