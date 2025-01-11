1 Milyon Mehmet neden öldü, hastalığı neydi? Mehmet Bucak kimdir, kaç yaşında öldü, nereli?

Mersin'de yaşayan ve sosyal medyada '1 Milyon Mehmet' adıyla yayınladığı eğlenceli videolarla fenomen haline gelen Mehmet Bucak vefat etti.

1 MİLYON MEHMET NEDEN ÖLDÜ?

1 Milyon Mehmet'in ölüm nedeni kalp krizi. Mehmet Bucaj evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

1 MİLYON MEHMET HASTALIĞI NEYDİ?

Sosyal medyadaki videolarıyla tanınan 1 Milyon Mehmet'in hastalığına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor. 1 Milyon Mehmet'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

1 MİLYON MEHMET KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

1 Milyon Mehmet, 57 yaşında hayatını kaybetti.

1 MİLYON MEHMET NERELİ?

1 Milyon Mehmet, Mersinlidir.

1 MİLYON MEHMET GERÇEK İSMİ NE?

1 Milyon Mehmet'in gerçek ismi Mehmet Bucak'tır.

1 MİLYON MEHMET KİMDİR?

1 Milyoncu Mehmet olarak bilinen Mehmet Bucak, 1968 yılında Mersin’de doğdu. Bir dönem kaportacılık yaparak yaşamını sürdüren Bucak, psikolojik sorunları nedeniyle insanların eski parayla 1 milyon istemesiyle dikkat çekti. Bu davranışı nedeniyle halk arasında "1 Milyoncu Mehmet" olarak tanınan Bucak, Mersin çarşısının renkli simalarından biri haline geldi. Sosyal medyada çekilen videolarıyla fenomenleşen Bucak, özellikle YouTube ve Instagram'da büyük bir takipçi kitlesine ulaştı.