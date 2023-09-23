10 kentte narkotik operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarda, aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Tokat, Muğla, Kahramanmaraş, Giresun, Aydın, Balıkesir, Konya, Elazığ, Ankara ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda 49 kişinin yakalandığını belirterek, "10 ilimizde düzenlenen narkotik operasyonlarda çok sayıda muhtelif miktarda uyuşturucunun yanı sıra aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonları düzenleyen güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Aydınlık geleceğimiz olan evlatlarımıza zehir tacirlerinin musallat almalarına izin vermeyeceğiz. Her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.