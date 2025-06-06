Kurban Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı
İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim alanları ve çevresi hariç, E-5 ve anayollar boş kaldı. Yollardaki sakinlik dronla havadan da görüntülendi.
Kurban Bayramı’nın ilk gününde İstanbul sokakları sakinleşti. Tatil beldeleri ve memleketlere hareket edenlerin ardından şehirde trafik büyük ölçüde rahatladı.
Trafik yoğunluğu yüzde 13 olarak ölçüldü
İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu yüzde 13 olarak ölçüldü.
Megakent'te, özellikle mesai günleri sabah saatlerinde yoğun trafiğin yaşandığı D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, Boğaz köprülerinde ve Avrasya Tüneli'nde bu sabah trafik akıcı ilerliyor.