10 Şubat 2024 hava durumu tahminleri il il yayımlandı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu tahminleri yayımlandı. Ülkemizin güneydoğusu ile güney ve batı kıyılarının parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ve Muğla çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Malatya ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güneydoğusu ile güney ve batı kıyılarının parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Muğla çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya, Elazığ ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Uyarılar
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelerimizde hava
Marmara
Genellikle parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Edirne, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul, 17°C
Parçalı bulutlu
Kırklareli, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli, 21°C
Parçalı bulutlu
Ege
Genellikle parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarının yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar, 15°C
Parçalı bulutlu
Denizli, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İzmir, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif sağanak yağışlı
Muğla, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Adana, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Antalya, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Hatay, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Mersin, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Ankara, 15°C
Parçalı bulutlu
Eskişehir, 17°C
Parçalı bulutlu
Konya, 15°C
Parçalı bulutlu
Yozgat, 12°C
Parçalı bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Bolu, 16°C
Parçalı bulutlu
Düzce, 22°C
Parçalı bulutlu
Kastamonu, 16°C
Parçalı bulutlu
Zonguldak, 18°C
Parçalı bulutlu
Orta ve doğu Karadeniz
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Artvin, 13°C
Parçalı bulutlu
Samsun, 21°C
Parçalı bulutlu
Tokat, 17°C
Parçalı bulutlu
Trabzon, 18°C
Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kars, 6°C
Parçalı bulutlu
Malatya, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu
Van, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Diyarbakır, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu
Gaziantep, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Siirt, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı