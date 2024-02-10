10 Şubat 2024 hava durumu tahminleri il il yayımlandı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güneydoğusu ile güney ve batı kıyılarının parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Muğla çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya, Elazığ ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelerimizde hava

Marmara

Genellikle parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Edirne, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul, 17°C

Parçalı bulutlu

Kırklareli, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli, 21°C

Parçalı bulutlu

Ege

Genellikle parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarının yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar, 15°C

Parçalı bulutlu

Denizli, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif sağanak yağışlı

Muğla, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Adana, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Antalya, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Hatay, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Mersin, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Ankara, 15°C

Parçalı bulutlu

Eskişehir, 17°C

Parçalı bulutlu

Konya, 15°C

Parçalı bulutlu

Yozgat, 12°C

Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Bolu, 16°C

Parçalı bulutlu

Düzce, 22°C

Parçalı bulutlu

Kastamonu, 16°C

Parçalı bulutlu

Zonguldak, 18°C

Parçalı bulutlu

Orta ve doğu Karadeniz

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Artvin, 13°C

Parçalı bulutlu

Samsun, 21°C

Parçalı bulutlu

Tokat, 17°C

Parçalı bulutlu

Trabzon, 18°C

Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kars, 6°C

Parçalı bulutlu

Malatya, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu

Van, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Diyarbakır, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

Gaziantep, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Siirt, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Şanlıurfa, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı